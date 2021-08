von Hannah Schedler

4000 Meilen und acht Stunden Flugzeit nahmen die Familie Davidson Meyers aus New Hope in Pennsylvania auf sich, um die Heimat ihrer Vorfahren anschauen: Donaueschingen. Etwa zwei Wochen werden Julie und Jon Davidson Meyers mit ihren Kindern Aliya und Dylan nun in der Donaustadt verbringen, die sie eingeladen hatte.

Bei einem Empfang der Stadt im Strawinsky-Saal der Donauhallen wurde die Geschichte dieser Familie exemplarisch für die Geschichte der Jugend in Donaueschingen deutlich. Die Vorfahren der Familie führten ein Konfektionsgeschäft in der Zeppelinstraße. Die jüdische Familie Lindner lebte schon seit mehreren Generationen in Donaueschingen. Doch am 10. November 1938 nahm die Geschichte ihren tragischen Lauf.

Unser Bild aus dem Stadtarchiv Donaueschingen zeigt von links Melitta, Henriette und Doris Lindner. Bild: Stadtarchiv | Bild: Hannah Schedler

Die 70-jährige Henriette Lindner, ihre Schwiegertochter Melitta und ihre vier Jahre alte Enkeltochter Doris waren an diesem Tag allein zu Hause, weiß Martina Wiemer aus dem Stadtarchiv. Eine Horde der SA zerstörte die Geschäftsräume sowie die Wohnung der Familie Lindner.

Im April 1939 flüchtete Max Lindner mit Frau und Tochter Doris über Frankreich per Schiff nach New York, während Henriette Lindner zu ihrer Tochter nach Rastatt zog und von dort in ein sogenanntes Judenhaus nach Karlsruhe eingewiesen wurde. Von Karlsruhe wurde sie am Oktober 1940 mit 6500 weiteren badischen Juden in das Internierungslager im französischen Gurs deportiert. 1944 starb Henriette Lindner in Perpignan/Frankreich. Glücklicherweise gelang ihrer Tochter Augusta und ihrem Ehemann Max Levi die Ausreise in die USA. Das Geschäft in der Donaueschinger Zeppelinstraße wurde durch einen Bombenangriff Anfang Februar 1945 zerstört, weiß Wiemer.

Aliya, Julie und Dylan Davidson Meyers zeigen OB Erik Pauly (Mitte) und dem Landtagsabgeordneten Niko Reith die Papier-Puppe für das Projekt „Flat Stanley“. | Bild: Hannah Schedler

Doris Lindner, die später Dory Davidson hieß, ist die Mutter von Julie Davidson Meyers. Sie erzählte ihrer Tochter Dylan für ein Schulprojekt von dem Schicksal ihrer Angehörigen. Bei dem Projekt sollte eine Papierfigur namens „Flat Stanley“ um die Welt zu Freunden und Familien reisen, erzählt Dylan.

„Dann nahm ich Kontakt mit Donaueschingen auf.“ Einige E-Mails, Videoanrufe und Telefonate später entstand die Freundschaft zwischen der Familie und Martina Wiemer vom Stadtarchiv, die sich mit dem jüdischen Leben in Donaueschingen beschäftigt. Kurzerhand wurden die Amerikaner eingeladen, um die Heimat zu entdecken und neue Kontakte zu knüpfen.

Die Besucherin Annette Hauser zeigt den Nachkommen eine alte Rechnung aus dem früheren Konfektionsgeschäft Lindner. | Bild: Hannah Schedler

„Unser Familienstammbaum ist zersplittert wie ein Glas. Wir lesen gerade die Scherben auf“, sagt Julie Davidson Meyers. Denn auch ihr Mann Jon teile das Schicksal. 1939 sind seine Vorfahren aus Wuppertal in die USA geflohen. „Wir haben jetzt Freunde auf der ganzen Welt.“ Sie ist überwältigt von der Wärme sowie der Anteilnahme in Donaueschingen.

Jüdisches Leben in Donaueschingen Etwa 18 Familien lebten 1662 in der Stadt. Das Aufenthaltsrecht war durch einen Schutzbrief von Graf Ferdinand von Fürstenberg gewährt. Die jüdischen Einwohner waren keine eigene jüdische Gemeinde, sondern gehörten zur Synagogengemeinde in Gailingen. Verstorbene aus Donaueschingen wurden auch auf dem Friedhof in Gailingen beigesetzt. 1933 lebten noch drei jüdische Familien mit zusammen 18 Personen in Donaueschingen (Familien Bensinger, Guggenheim und Lindner). nach ihnen sind auch vier Straßennamen im neuen Stadtviertel „Am Buchberg“ benannt.

Vor der Reise hatte sie gemischte Gefühle: „Ich wusste nicht, was auf mich zukommen wird.“ Doch sie habe durchweg ein positives Gefühl durch die Bürger vermittelt bekommen. „Die heutige Generation hat keine Schuld an den Gräueltaten. Aber die Erinnerungskultur ist tiefgreifend.“ Es brauche Stärke, um Fehler einzugestehen und nicht ein Tuch des Vergessens über die Schrecken zu legen, sagt Julie Davidson Meyers. „Die Stadt entschuldigt sich und ehrt die Menschen, welche sie im Dritten Reich verletzt hat.“ Obwohl die heutige Generation daran keine Schuld trage. Dies sei im aktuellen politischen Diskurs nicht selbstverständlich. „Ich bin sprachlos und dankbar.“

Auch Oberbürgermeister Erik Pauly zeigte sich in seiner Rede berührt. „Es tut der Stadt gut, die Nachfahren in Person vor Ort zu haben.“ Er wolle die Geschichte lebendig halten: „Wir müssen uns an die Gräueltaten erinnern“, sagte der OB. Denn auch in Donaueschingen sei es zu Schrecken und Leid gegenüber der Jüdischen Bevölkerung gekommen. „Deshalb ist es eine Ehre für uns, die Familie begrüßen zu dürfen.“ Übrigens wird der Oberbürgermeister „Flat Stanley“ auch auf Reise schicken.