Donaueschingen vor 2 Stunden

Nach Schweißarbeiten beginnt ein Dachstuhl an der Dürrheimer Straße zu brennen

Die Feuerwehr löschte am Donnerstag gegen 21 Uhr einen Dachstuhlbrand in einem Rohbau an der Dürrheimer Straße. Handwerker waren dort bis gegen 17 Uhr mit dem Verlegen von Bitumenbahnen auf dem Dach beschäftigt.