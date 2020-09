Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Nach Raubüberfall auf Schreibwarengeschäft: Hat die Polizei den Täter bereits geschnappt?

Am Dienstagnachmittag, 22. September, kam es im Schreibwarenladen Morath in Donaueschingen zu einem Raubüberfall. Noch am selben Tag hat die Polizei einen 39-Jährigen verhaftet