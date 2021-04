Bei Überfällen auf einen Supermarkt und einen Schreibwarenhändler sowie Diebstählen aus Autos in Donaueschingen hatte ein 39-Jähriger im vergangenen August und September über 17.000 Euro erbeutet. Am Mittwoch wurde er vom Landgericht Konstanz zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten sowie der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt.

Mit einer silbernen Plastikpistole in der Hand hatte der Angeklagte am 4. August des vergangenen Jahres das Edeka-Center an der Hagelrainstraße in Donaueschingen überfallen, eine Mitarbeiterin mit einem Kabelbinder gefesselt und über 17.000 Euro