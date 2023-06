Mit dem Krieg in der Ukraine haben sich auch die Wahrnehmung der Bundeswehr innerhalb Deutschlands verändert. Mehr Geld fließt in die Streitkräfte – und Präsenzen im Ausland werden ausgebaut. So etwa auch in Litauen, wo die deutsche Präsenz aufgestockt wird.

Erfahrung mit Litauen haben die Donaueschinger Soldaten des Jägerbataillons 292. Sie waren 2017 im Rahmen der Enhanced Forward Presence dort und haben dort die Führung übernommen. Der Einsatz ging auf einen Nato-Beschluss zurück, im Baltikum eine größere Präsenz zu zeigen.

Das Jägerbataillon 292 Donaueschingen verlädt 2017 zum Auslandseinsatz in Litauen 13 Fahrzeuge vom Typ Boxer auf dem Bahnhof in Immendingen. | Bild: Müller, Jürgen

Mit der Erfahrung aus Litauen und dem erst kürzlich beendeten Mali-Einsatz – werden sich die Donaueschinger Jäger dann wieder nach Litauen aufmachen? „Wir werden nicht an einem Einsatz teilnehmen“, erklärt Presseoffizier Philipp Riedl.

Dennoch wird das Jägerbataillon schon bald in Litauen unterwegs sein: „In den ersten zwei Juli-Wochen sind wir zu einer Übung dort“, erklärt Riedl. Dabei handle es sich allerdings um kein Kontingent, wie zuletzt in Mali. „Das ist eine Übung, wie wir sie in Deutschland machen würden – nur eben in Litauen.“

Donaueschingen Die Soldaten kehren aus Mali zurück – So werden sie in Donaueschingen empfangen Das könnte Sie auch interessieren

Übung beim Nato-Gipfel in Vilnius

Das Besondere daran ist, dass sie im Rahmen des Nato-Gipfels in der litauischen Hauptstadt Vilnius erfolgen wird. Dort soll eine Lehrvorführung der Deutsch-Französischen Brigade stattfinden. Vielleicht also auch „unter den Augen eines Staatsgastes“, sagt Riedl. Genaueres stehe indes noch nicht fest.

Donaueschingen Ein ungewohnter Anblick: Darum sind plötzlich bewaffnete Soldaten mitten in Donaueschingen unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

Und 2024 ist eine Reise ins Baltikum vorgesehen: „Nächstes Jahr sind wird nochmal in Litauen. Das wird im Rahmen einer großen Serie namens Quadriga sein“, sagt Riedl. Dabei handelt es sich um eine Vielzahl von Übungsvorhaben, die unter dem Übungscluster Quadriga zusammengefasst werden.

Bei der internationalen Übung sollen laut Bundeswehr Truppenteile des Heeres in ganz Europa mit ihren Partnern die Reaktionsfähigkeit für die Landes- und Bündnisverteidigung unter Beweis stellen.