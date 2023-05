Schulpferd Patzi hat Krebs. Damit wäre die 20-jährige Schimmelstute für den Reit- und Fahrverein – so hart wie es klingt – eigentlich ein betriebswirtschaftlicher Totalschaden. Aber, die RuF-Mitglieder setzen alles daran dem Vierbeiner die bestmögliche medizinische Versorgung zu geben. Aktuell befindet sich die Stute in einer Züricher Tierklinik.

Gerade die Pferde sind bei Reitschulen nicht eben nur Geräte. „Das Pferdematerial ist das Kapital des Reitschulbetriebs. So auch bei uns, denn wir haben auch Schulpferde, mit denen wir mit unseren Reitschülern auf Turniere fahren können“, sagt Pächter Claus Steidinger. „Und dadurch kommen eben auch viele emotionale Bindungen der Reitschüler mit den Schulpferden.“

Das ist die Schimmelstute Patzi, hier mit Sabrina Benz vom RuF Donaueschingen. Das Foto entstand im Rahmen eines Fotoshootings im Januar 2023. | Bild: Roger Müller

Steidinger sucht online nach Lösungen

Nun ist die Stute Patzi an Krebs erkrankt. In ihrem Alter wäre sie damit normalerweise ein Fall für den Abdecker. Bereits vor fünf Jahren bildeten sich erste kleinere Knötchen im Afterbereich, aber die Tierärzte sahen keinen Handlungsbedarf. Doch dann begannen genau diese Knötchen an zu wuchern.

Baar Mitten in Donaueschingen lagert Getreide für 19 Millionen Liter Bier Das könnte Sie auch interessieren

Der Pächter der Reitanlage im Sickenbühl ging aber erst mal ins Internet, um sich kundig zu machen, wie man solch eine Krebserkrankung behandeln könnte. Steidinger wurde fündig und stieß auf eine Tierklinik in Zürich. Die hatte gerade zu diesem Zeitpunkt ein Seminar von einem Spezialisten aus England, der sich diesem Thema widmete.

„Unser Glück war, dass das Seminar am 13. April war, und der Spezialist noch zwei weitere Tage in Zürich weilte“, sagt Melanie Krumpl, die Lebensgefährtin von Claus Steidinger. „So packten wir Patzi in den Hänger, und fuhren nach Zürich.“

Alexandra Scherrer, Reitbeteiligung bei Patzi, und Pächter Claus Steidinger vor der leeren Box, in der die Schimmelstute hoffentlich wieder am Ende Woche steht. | Bild: Roger Müller

Dort angekommen, hofften die beiden beispielsweise auf eine Chemotherapie für Patzi. Doch der Spezialist aus England wiegelte ab, dafür wäre es in diesem Stadium viel zu spät. Einzige Option sei, mit einem Lasermesser die Wucherungen wegzuschneiden.

So geht es nach der OP weiter

Und für diese Option entschied man sich. Am Donnerstag, 20. April, wurden 3,5 Kilogramm Melanome entfernt. „Und Patzi kämpft“, erzählt Melanie Krumpl. Die Wundheilung verlaufe sehr gut.

VS-Obereschach Die blonden Schwarzwälder wären fast ausgestorben – dann beginnt ein Obereschacher zu züchten Das könnte Sie auch interessieren

Die Züricher Tierklinik wollte durch Patzi wichtige Erkenntnisse über die Melanom-Bildung bei Schimmeln gewinnen. „Selbst eine Lungenendoskopie wurde durchgeführt, um zu schauen, ob der Krebs bereits in die Lunge gestreut hat“, so Krumpl. „Alles wurde dokumentiert und protokolliert.“

Kosten fallen geringer aus

„Und das war auch der Grund, dass uns die Züricher Klinik mit den Kosten entgegen kam“, sagt Melanie Krumpl. „Wir rechneten mit einer fünfstelligen Summe für den Klinikaufenthalt und den Behandlungskosten, nun werden wir so schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich landen.“

Donaueschingen Ein Jahr ganz ohne CHI: Deshalb fällt das Donaueschinger Reitturnier 2023 ins Wasser Das könnte Sie auch interessieren

Die Anteilnahme war groß, seitens der Reitschüler, aber auch Besuchern des Reitertages am vergangenen Samstag, bei dem ein eigens dafür ins Leben gerufener Flohmarkt dafür sorgte, einen Teil zur Klinikrechnung von Patzi beizutragen. 350 Euro kamen zusammen. „Jeder Euro zählt“, sagt Melanie Krumpl.