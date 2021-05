Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 43 Minuten

Nach dem Batterieunfall beim Autohaus Südstern: Die beiden Verletzten nehmen am Dienstag wieder ihre Arbeit auf

Es waren erschreckende Nachrichten, die am vergangenen Donnerstag aus dem Autohaus Südstern drangen. Bei einer Batterieexplosion wurden zwei Mitarbeiter verletzt, einer wurde in die Augenklinik nach Freiburg geflogen. Vier Tage später konnte Standort-Leiter Markus Dörle am Montag Entwarnung geben.