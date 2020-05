von Andrea Wieland

Donaueschingen-Aasen – In all seinen eigenen Papierkram Ordnung zu bringen, ist für viele im Privaten bereits eine kleine Herausforderung. Den Papierkram eines ganzen Vereines im Amt des Schriftführers zu übernehmen, ist jedoch eine zusätzliche Herausforderung. Hierbei geht es darum, sich erstmal über alle Vereinsunterlagen einen Überblick zu verschaffen und diese anschließend zu strukturieren und aktuell zu halten.

Stuttgarter Unternehmen als Alternative zu US-Konzernen Nextcloud ist ein Stuttgarter Unternehmen, welches 2016 gegründet wurde und eine freie Software zur Zusammenarbeit mit und an Daten anbietet. Das Vorgehen ist vergleichbar mit anderen Cloud-Systemen, wie Dropbox oder Google Drive. Nextcloud ist jedoch im Vergleich zu den Speicherdiensten der US-Konzerne darauf ausgelegt, dass Daten auf privaten Servern abgelegt werden. Damit erhält der Besitzer die komplette Kontrolle über seine Daten und teilt diese nicht mit den großen US-Konzernen. Neben dem Speichern von Dokumenten, Bildern, Aufnahmen und Ähnlichem kann die Funktionalität der Cloud über Apps wie zum Beispiel Kalender, Aufgabenverwaltung, Mail-Client, Passwort-Manager oder sogar eine Lösung zur (Video-)Telefonie erweitert und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.

Da kann sich wohl jeder vorstellen, dass dies vor allem in Vereinen mit vielen Mitgliedern und einem aktiven Vorstand nicht so einfach ist. Eine Möglichkeit, dies ein bisschen zu vereinfachen, fand der Musikverein Aasen mit seinem Schriftführer Nico Hauger. Dem Mitte zwanzigjährigen Aasener, welcher recht technikaffin ist, war gleich klar, als er vor zwei Jahren das Amt des Schriftführers übernahm, dass er im Musikverein Aasen einiges zur Digitalisierung beitragen kann: Es wurde eine sogenannte Cloud (ein Datenspeicher im Internet) eingerichtet, welche alle Vereins-Dokumente enthält. Somit hat nicht nur der Schriftführer Zugriff zu allen aktuellen Daten, sondern auch alle Vorstands- beziehungsweise Vereinsmitglieder.

Sofortige Nachricht bei Terminänderungen

„Die Cloud bietet für uns das ideale Netzwerk zum Datenaustausch und auch darüber hinaus: In ihr ist unter anderem zum Beispiel ein Kalender enthalten, in welchen alle Termine eingetragen werden. Dieser Kalender kann von mir oder auch anderen berechtigten Mitgliedern zum Beispiel auf dem Smartphone gepflegt werden. Ändert sich etwas an einem Auftritts- oder Probentermin, erhalten alle Mitglieder sofort die neuen Informationen auf ihre Smartphones. Alle erhalten die gleiche Information aus einer Hand, sogar die Termine auf unserer Homepage werden vollautomatisch über diesen Kalender aktualisiert“, erklärt Nico Hauger.

Des Weiteren werde die Cloud genutzt, um allerlei Dokumente zu verwahren und Bilder von Veranstaltungen auszutauschen, sagt Hauger: „Diese Eigenschaft der Cloud wird rege genutzt. Machen wir zum Beispiel einen Ausflug oder haben einen Auftritt, dann können im Nachgang die Bilder, welche dort entstanden sind, ganz einfach von allen Mitgliedern über eine App hochgeladen werden und alle Mitglieder haben sofort Zugriff darauf.“

Verschiedene Gruppen mit speziellen Zugriffsrechten

Natürlich erleichtert die Cloud auch das reguläre Vereinsleben: Preislisten, Bestelllisten und Protokolle von allen Sitzungen werden hochgeladen, teilweise nur für den Vorstand sichtbar, teilweise für alle Mitglieder. „Wir nutzen für die Cloud das freie System Nextcloud. Hier ist ein großer Vorteil, dass die Verwaltungsfunktionen weit über die anderer Systeme hinausgehen.“ Lese- und Schreibrechte für die Dateien, welche hochgeladen werden, könnten zum Beispiel auf Basis von Benutzergruppen vergeben werden. Das heißt, dass hochgeladene Bilder und allgemeine Informationen für alle Mitglieder sichtbar sind, Protokolle von Sitzungen, die nur den Vorstand betreffen, könnten auch nur diese Personen sehen.

„Das Beste ist, dass dieses eine freie Open-Source-Software ist. Das heißt, dass der Quelltext der Software öffentlich zur Verfügung steht und die Software unter anderem von vielen ehrenamtlichen Programmierern entwickelt und gepflegt wird und für die Nutzer kostenfrei zur Verfügung steht.“ Dies führe dazu, dass man nicht auf gewisse Unternehmen oder Abo-Modelle angewiesen sei. Auch könne man den Serveranbieter selbst wählen und so beeinflussen, ob die Daten im Ausland gespeichert werden. Denn dort gelte oft nicht das deutsche beziehungsweise europäische Datenschutzrecht. „Dadurch, dass sich der Server unserer Cloud in Deutschland befindet, sind unsere Daten vor externen Zugriffen geschützt“, versichert Nico Hauger.

Nico Hauger empfiehlt das Verfahren weiter

„Für den Musikverein Aasen ist die Nutzung der Cloud ein sehr großer Vorteil. Wir können damit sehr viel schneller und qualitativ hochwertiger Informationen unter unseren Mitgliedern und vor allem innerhalb des Vorstands austauschen. Ich würde es jedem Verein empfehlen, eine solche Cloud einzusetzen. Gerade die Arbeit des Vorstands, insbesondere des Schriftführers, werde hiermit sehr erleichtert, so Nico Hauger.