Donaueschingen vor 1 Stunde

Mutter von zwei Kleinkindern schließt sich aus, Feuerwehrleute erweisen sich als geschickte Türöffner

Bange Momente am späten Donnerstagabend in einem Haus an der Hermann-Fischer-Allee: Plötzlich steht eine verschlossene Tür zwischen einer Mutter und ihren beiden Kindern.