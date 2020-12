Es ist nicht die erste Quiz-Show, in der Daniel Burkhard zu sehen ist. Mit 20 Jahren war der heutige Leiter der Filialentwicklung bei Aldi Süd bereits in einigen Sendungen zu Gast. Sein großer Traum war immer "Wer wird Millionär?". In die Sendung hatte er es damals zwar geschafft, doch es hat nicht geklappt, auch in die Mitte zu kommen und auf dem Kandidatenstuhl direkt vor Günther Jauch Platz nehmen zu können.

Mutter und Sohn quizzen gemeinsam um einen neuen Camper

20 Jahre später hat Burkhard sein Quiz-Comeback, bei einer Sendung, die ebenfalls auf den Bildschirm zurückgekommen ist, denn nach zehn Jahren Pause läuft „Das Quiz mit Jörg Pilawa„ wieder. „Meine Mutter hat im Sommer einen Anruf bekommen, ob sie gerne an der Sendung teilnehmen möchte“, blickt Daniel Burkhard zurück. Gaby Wolf war noch in der Kartei des Senders und für die Neuauflage wurden Teilnehmer gesucht. Warum nicht?, dachten sich Mutter und Sohn und machten sich auf den Weg nach Köln, wo die Sendung aufgezeichnet wird. Während es für die Mutter der erste Quiz-Auftritt war und man da schon ein bisschen nervös sein kann, hat der Sohn ja schon Quiz-Routine. Vergleichbar mit früheren Teilnahmen sei es allerdings nicht gewesen. Corona-bedingt blieben im Studio nämlich die Zuschauerreihen leer. Corona-Test und Maskenpflicht bis zum Kandidatenstuhl inklusive. Spaß hat es trotzdem gemacht.

Wann läuft die Sendung mit Daniel Burkhard und Gaby Wolf? „Das Quiz mit Jörg Pilawa„ ist zurückgekehrt und läuft montags bis freitags um 16.10 Uhr im Ersten. „Es gibt tatsächlich keine andere Sendung, auf die ich bis heute, zehn Jahre nach der letzten Folge, immer noch so häufig angesprochen werde“, sagte der Moderator Jörg Pilawa zur Neuauflage. Gaby Wolf und Daniel Burkhard sind in der Sendung am Donnerstag, 17. Dezember, zu sehen.

Neu an der Wiederauflage der Sendung ist die Wunschfrage: Das heißt, jedes Kandidatenteam bringt einen ganz persönlichen Wunsch mit, um den dann bei der ersten Frage gespielt wird. Wird diese Wunschfrage richtig beantwortet, erfüllt Jörg Pilawa diesen Wunsch und das Team ist für das Spiel qualifiziert. „Jedes Team hat ein persönliches Motto. Es gab zwei Feuerwehrfrauen oder auch Teams, die besonders sportlich sind“, erklärt Burkhard. Und weil seine Eltern, seine Frau und seine Tochter wirklich gerne Campen, war das Motto des Donaueschinger Teams eben Campen. Wenn‘s mit dem großen Gewinn klappt, dann soll es ein neuer Camper sein. Doch für die Einstiegsfrage war der Wunsch der beiden: ein neues Zelt. Das alte wurde nämlich beim letzten Kroatien-Urlaub das Opfer eines Sturmes.

Was hat es mit der Telefonnummer 116117 auf sich?

Mit dem Zelt selbst hat es geklappt, denn Gaby Wolf und Daniel Burkhard haben die erste Frage schon einmal richtig beantwortet und durften dann noch weiter quizzen. So manche Frage hängt Burkhard heute noch nach: Beispielsweise die Telefonnummer 116117. Ist die nun für den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder für die Sperrung der Kreditkarte? „Seit die Sendung aufgezeichnet worden ist, ist mir die Nummer bestimmt dreimal irgendwo begegnet“, sagt der 40-Jährige und muss dabei lachen.