Wenn die Musiktage in der Stadt sind, dann gibt es auch abseits der vielen Konzerte einen Einblick in die Welt der Neuen Musik. In Donaueschingen bietet sich dann die Möglichkeit, die eigens aufgebauten Klang-Installationen zu erleben. In diesem Jahr wird es davon zwei Stück geben.

Wo?

Die Klang-Installation „Beneath“ (engl.: darunter) wird im Fischhaus im Parkgelände zu erleben sein. Das Kunstwerk von Christian Skjødt Hasselstrøm ist von Freitag 17 bis 20 Uhr, Samstag 10 bis 20 Uhr und Sonntag 10 bis 17 Uhr zu bewundern.

Was?

Bei der Klang-Installation geht es um magnetische Energie. Technisches Herzstück der Installation ist laut Veranstalter ein Netz von Sonden mit speziell angefertigten Magnetometern, einem Instrument zur Messung des Erdmagnetfelds.

Diese autonomen Sonden sind im Erdboden des Pavillons installiert und direkt mit einem entsprechenden Netz von Lautsprechern im Inneren des Pavillons verbunden. Jede Sonde fungiert als Live-Empfänger des jeweiligen Magnetfeldes.

Magnetisches Live-Signal

Kompositionsdaten des Bodens, der jede Sonde umgibt, beeinflussen und verändern jedes magnetische Live-Signal (ein technologischer Ansatz, wie er sich auch bei archäologischen und geophysischen Vermessungsarbeiten findet). Beneath ist eine offene und dynamische Arbeit, die durch maßgefertigte Systeme die unsichtbaren Verschiebungsenergien des Erdmagnetfeldes erforscht.

Wo?

Die Installation mit akustischer Skulptur „Zusammen Fluss“ wird am Freitag, 14. Oktober, um 16 Uhr am neu gestalteten Donauursprung offiziell eröffnet.

Der neu gestaltete Donauzusammenfluss bei seiner offiziellen Eröffnung im Juni. Wo Brigach und Breg zusammenfließen wird eine akustische Skulptur installiert, die der Stadt erhalten bleiben soll. | Bild: Simon, Guy

Was?

Geschaffen wurde die Skulptur von Daniel Ott und Enrico Stolzenburg. Das Kunstwerk soll der Stadt auch nach den Musiktagen weiter erhalten bleiben. Akkorde und Klangflächen ergänzen, kontrastieren und mischen sich mit Geräuschen des Wassers, der Natur, der von Menschen geformten Landschaft, der Städte und Gemeinden aus allen zehn Anrainerstaaten.

Der Film

Von Daniel Ott und Enrico Stolzenberg gibt es zudem eine filmische Dokumentation namens „Donau / Rauschen“ erstmals im Kommunalen Kino Guckloch zu sehen. Ebenfalls gibt es dort die 90-minütige Dokumentation „OHREN AUF! 100 Jahre Donaueschinger Musiktage“ von Bettina Ehrhardt, und zwar am Samstag, 15. Oktober, um 21 Uhr sowie am Sonntag, 16. Oktober um 14.30 Uhr.