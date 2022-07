von Roland Sigwart

Mitten in der Innenstadt in den Kneipen und Restaurants: Wieder in gewohnter Form wird die sechste Donaueschinger Musiknacht am Samstag, 10. September, stattfinden.

Nach der Rock-‘n‘-Roll-City-Jamboree im Mai ist die Musiknacht der zweite Termin, bei dem in vielen Donaueschinger Lokalen gleichzeitig Live-Musik ertönt und sich die Innenstadt in eine große musikalische Flaniermeile verwandelt.

Das steht auf dem Programm

Das Eröffnungskonzert findet dieses Jahr bei freiem Eintritt wieder im Herzen der Stadt auf dem Alten Festhallenplatz statt. Ab 18 Uhr startet die Musiknacht mit einem akustischen Auftritt vom Bodensee. Die Band mit dem ungewöhnlichen Namen Dicke Fische hat in Donaueschingen unter anderem bereits bei der Kulinarischen Einkaufsnacht gespielt. Die Dicken Fische können an diesem Abend gleich zwei Mal live erlebt werden – einmal zum Start des Abends auf dem Alten Festhallenplatz und dann nochmals ab 20.30 Uhr im Irish Pub.

Wo gibt es Karten? Karten für die Donaueschinger Musiknacht gibt es beim Amt für Tourismus und Marketing in der Karlstraße 58 sowie online unter www.reservix.de zu 10 Euro im Vorverkauf oder zu 12 Euro an den Abendkassen.

Ab etwa 19 Uhr geht es weiter: Mit In Search Of A Rose konnte dieses Jahr eine der beliebtesten Irish Folk Rock Bands Deutschlands nach Donaueschingen gelockt werden. Die Band spielt nicht nur brave Irish-Folkrock-Weisen – die Musiker sind bekannt für ein breites Spektrum von gemäßigtem Celtic Punkrock bis hin zu Poprock auf Folkbasis mit Einflüssen von Ska oder Hip-Hop.

Einige Donaueschinger erinnern sich vielleicht noch an die Auftritte von „In Search Of A Rose“ bei ihren Konzerten Anfang der 1990er Jahre im Biergarten des Fürstenberg-Parkrestaurants. Zum Auftakt sorgen Food Trucks und die Donaueschinger Stadthexen für die Bewertung.

Noch nicht alle Bands bekannt

Direkt nach dem Eröffnungskonzert startet die Musiknacht ab 20.30 Uhr in sieben Locations mit sieben Bands und sieben verschiedenen Musikrichtungen. Mit dabei sind in diesem Jahr The Pinstripes mit ihrer Rockabilly-Show in der Alten Hofbibliothek, Ladwigs Dixieland Kapelle mit Jazz verschiedener Dekaden im Bräustüble und die Eisele Brothers mit Jazz-Pop im Eiscafé Vivaldi.

Mit Afroson hält Cuban und Salsa im Caféhaus Hengstler Einzug, die Band Dicke Fische rocken das Irish Pub und mit Crema Latina wird es in der Bar & Lounge Centrale südamerikanisches Flair geben. Die siebte Location ist der Kulturbahnhof – welche Musikgruppe dort spielt wird noch bekanntgegeben.

Bereits seit 2002 bereichert die als Jazznacht bekannt gewordene Veranstaltung das Donaueschinger Kulturangebot. Die Donaueschinger Musiknacht bietet eine große und vielfältige Auswahl an Musikrichtungen für Publikum jeden Alters. Die Bandbreite reicht von Latin und Irish Folk über Unplugged-Pop und Dixieland bis hin zu Rock‘n‘Roll – und obendrauf gibt es nach wie vor eine Prise Jazz.