„100+2“ – unter diesem Motto steht das Jahr 2023 in Donaueschingens Ortsteil Neudingen. Der Teilort feiert in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: Die Musikkapelle Neudingen wird nämlich 100 plus zwei Jahre alt. Das eigentlich schon 2021 anstehende Jubiläum wird nun am Wochenende vom 25. bis 27. August mit einem zünftigen Fest nachgeholt.

„Ursprünglich geplant waren die Veranstaltungen zu unserem 100-jährigen Bestehen vor zwei Jahren. Durch Corona und die Einschränkungen, die daraus folgten, entschlossen wir uns dazu, das Jubiläum zu einem späteren Zeitpunkt zu zelebrieren“, so der Vorsitzende der Musikkapelle Neudingen, Werner Gieray.

Die Musikkapelle Neudingen wurde im Jahr 1921 gegründet. Der erste Auftritt der 20 Mann starken Kapelle fand im darauffolgenden Jahr 1922 statt. Die erste größere Veranstaltung wurde zum Anlass des zehnjährigen Bestehens der Kapelle im Jahre 1931 veranstaltet. Durch den Kriegsbeginn im Jahr 1939 kam auch in Neudingen das Musizieren bis zum Jahr 1946 zum Erliegen. Das darauf folgende Vereinsjahr wurde dann wieder genutzt, um das 25-jährige Bestehen des Vereins mit einem großen Jubiläumskonzert zu feiern.

1965 nahm die Musikkapelle Neudingen zum ersten Mal an einem Wertungsspiel in Hüfingen teil. Das musikalische Können wurde 1976 erneut mit der erfolgreichen Teilnahme an einem Wertungsspiel in Klengen bewiesen. Ein großes Ereignis für den Verein war 1980 eine Konzertreise nach Fontanella in Österreich.

Ihr 70-jähriges Bestehen feierte die Musikkapelle Neudingen wieder groß mit einem Fest. Dabei gastierte die bekannte Blaskapelle „Mistrinanka“ aus der Slowakei. Außerdem wurde eine Konzertreise nach Thyon in der Schweiz unternommen.

Ab 1998 nahm die Jugendarbeit bei der Musikkapelle Neudingen einen immer größeren Stellenwert ein, und es wurde der erste Informationsabend veranstaltet. Höhepunkt war hier 2005, als gemeinsam mit dem Musikverein Sumpfohren eine Spielgemeinschaft gegründet wurde. Diese wurde im Jahre 2007 durch eine Jugendkapelle mit der Feuerwehrkapelle Pfohren intensiviert. Ein Jahr später wurde die Jugendarbeit durch eine Blockflötengruppe und ein Bläserensemble ergänzt.

Das 90-jährige Bestehen im Jahre 2011 wurde mit den „Kastelruther Spatzen“ gefeiert. Das 100. Jubiläumsjahr wurde mit einem Platzkonzert auf dem Neudinger Schulhof eingeläutet sowie einem Festbankett am 1. April, bei welchem die Musikkapelle Neudingen die Auszeichnung „Pro Musica“ erhielt. „Des Weiteren haben wir unser Bayerisches Wochenende um einen Tag verlängert, sodass dieses von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 28. August, veranstaltet wird. Der musikalische Höhepunkt wird dann unser Jahreskonzert am 28. Oktober in der Mehrzweckhalle Neudingen sein“, so der Vereinsvorsitzende.