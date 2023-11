Eine Revival Formation von Max Raabe und seinem legendären Palastorchester, Tina Turner alias Susanne Fesenmeier oder das Nessaja-Gesangduett Carolin Moosmann und Matthias Reichmann, das waren nur einige der Formationen, welche die Stimmung bei der 23. Ausgabe des überregional beliebten Showkonzerts der Feuerwehrkapelle Pfohren in die Höhe katapultierten. Dieses entwickelte sich rasch zu einem Volltreffer in drei Teilen. Zweimal hatte die Veranstalter eingeladen. Beide Male war die Veranstaltung in der Festhalle Pfohren ausverkauft, welche ihren Fans ein tierisch gutes Spektakel aus Musik und Show bot.

In bekannter Weise griff das Konzept mit abwechselnden Auftritten des Gesamtorchesters und Kleingruppen mit Showeinlagen auf. Das Programm bot eine Synergie der Auftritte bewährter Solisten und Solonummern der Jugendkapelle Pfohren–Neudingen. Auftritte, wie jene der vom Orchester zur Miss Showkonzert ernannten Susanne Fesenmeier, waren ebenso inbegriffen, wie die routinierte Moderation von Markus Huber, der in vielfältiger Weise sein musikalisches Talent einbrachte. Für das begeisternd mitgehende Publikum gab es viele Gründe, sich immer wieder die Augen zu reiben.

Nachwuchs begeistert

Beispielsweise bei der engagiert mitwirkenden Bläserjugend aus Pfohren und Neudingen, die in diesem Jahr Fliegenklatscher in Instrumente verwandelten, einen Boxkampf durch das Auge des Tigers betrachteten oder als „Soundbellows“ und „Boomhackers“ ins Traumland entführten. In der Gemeinschaft als Jugendkapelle brillierten sie mit einer Spezialversion des Radetzky-Marsches, in welchem sie die schrägen Töne in den Fokus rückten. Im Klassiker „Who let the dog out?“ zeigten sie, dass sie sich auch im harmonischen Spiel verstehen. In diesem Jahr trat die Jugendkapelle mit eigenem Moderatorenteam in Person von Benjamin Fesenmeier und Leonard Schneckenburger an. Sie waren ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Organisatoren um die Zukunft des Showkonzerts keine Gedanken machen müssen.

Zum Einstieg überraschte das von seinem musikalischen Leiter Alexander Wassylenko bestens vorbereitete Orchester mit einem Potpourri an Titelmelodien bekannter Zeichentrickserien der vergangenen Jahrzehnte. Die passenden Comicstrips hierzu liefen auf der Leinwand ab. Zu einem ersten Höhepunkt entwickelte sich eine außergewöhnliche Synergie zwischen den Texten alter deutscher Kinderlieder und dem lateinamerikanischen Sound von „The Girl of Ipanema.“ Es waren aber auch Formationen wie die Fäschtbänkler mit den Frontsängern Vincent Fritischi und Carolin Kuttruff oder die Egerländer Blasmusiker Trio Agrikultur, welche die Stimmung in der Halle zum Kochen brachten. Ein täuschend echtes Comeback gaben die Eagles, die mit ihren Gitarrenriffs nahe am Original den Alltag im weltbekannten Hotel California aufleben ließen. Außer Rand und Band war DJ Scooter alias Gabriel Feucht, als er mit seinem „How much ist the fish?“ über die Bühne huschte.

Zu diesem Zeitpunkt war jedem im Saal klar, dass die Musikwelt ohne tierische Bereicherung in ihren Texten um einiges ärmer wäre. Ralf Schneckenburger stütze diese These in seiner Vogelhochzeit, die im Original von Helge Schneider stammt. Mit dem Beatles Klassiker „Hey Jude“ leitete Markus Huber zum großen Finale über, in welchem das Orchester die Halle ein letztes Mal zum Beben brachte. Reichlich Beifall gab es zudem für die professionelle Licht- und Tontechnik von Thomas Obeth, die unzähligen schwarzen Helfer im Hintergrund und das Küchenpersonal.

Die Feuerwehrkapelle Beim 23. Showkonzert der Feuerwehrkapelle gab es eine Rekordbeteiligung an Aktiven. Aktuell gehören dem Orchester 57 Mitgliedern an. Die Feuerwehrkapelle bietet Kindern und Jugendlichen ab der musikalischen Früherziehung Ausbildungsmöglichkeiten an, im Jugendbereich gemeinsam mit Neudingen die Mitwirkung in einer Jugendkapelle. Wöchentliche Proben der Aktiven finden freitags ab 20 Uhr im Vereinsraum in der Alten Schule statt. Eine Bildergalerie vom Abend zum Nachsehen finden Sie im Internet unter: http://www.sk.de/11780959