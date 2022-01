Donaueschingen vor 3 Stunden

Musiker, Hauswirtschafter, Kinderbuchautor – wie Sebastian Kiefer aus Donaueschingen in Berlin Musik erschafft und sein erstes Buch veröffentlicht

Sebastian Kiefer hat viele Talente und Leidenschaften. In seinem Leben versucht er sie alle mit einzubeziehen. Während der Pandemie führte das den Toningenieur in die Welt der Kinderbücher. Worum es dabei geht – und was ihm Donaueschingen heute bedeutet.