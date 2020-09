Ein Müllbehälter, der auf dem Balkon eines Gebäudes für betreutes Wohnen abgestellt war, ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Ein in dem Müllbehälter entsorgter und noch nicht erkalteter Inhalt eines Aschenbechers dürfte Grund für den Brand gewesen sein, so die Mitteilung der Polizei. Kurz nach 21 Uhr entzündete sich der Kunststoffmülleimer durch die noch heiße Zigarettenasche.

Nach und nach griff das Feuer dann auf die Balkondielen über. Auch die Hausfassade des Gebäudes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nach Auslösung des Brandalarms rückte die Feuerwehr Donaueschingen mit vier Fahrzeugen und rund 20 Mann zu dem gemeldeten Brand aus.

Zwischenzeitlich hatten Bewohner des Hauses das Feuer schon mit einem eigenen Löscher unter Kontrolle gebracht. Durch den Brand war am Balkon und der Fassade ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. Vorsorglich fuhr auch ein Rettungswagen zu der Brandstelle, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen.