von Anita Reichart

Die Mischung macht es: Auch beim Wolterdinger Motorsportverein (MSV) stimmt sie. Und etwas extravagant sind die aktuell 35 aktiven Mitglieder auch, denn welcher Verein hält seine Jahreshauptversammlung, die wegen der aktuellen Lage vier Monate später abgehalten wurde, schon am Sonntagvormittag um halb elf ab?

Doch über die Anwesenheit von Mitgliedern konnte sich der MSV nicht beklagen: 29 Aktive konnte der Vorsitzende und Ehrenmitglied Michael Käfer, der bei den Wahlen wieder das einstimmige Votum erhielt, begrüßen. Auch Kassierer Patrick Egle wurde wieder in seinem Amt bestätigt.

„Autos sind viel lauter“

Motorradfahrern hängt ja derzeit ein negativer Ruf an, den der Vorsitzende nicht ganz nachvollziehen kann: „Die Sanktionen die uns auferlegt wurden, und noch werden sollen, sind eine Unverschämtheit. Die Drosselklappen-Auspuffanlagen der modernen Autos sind viel lauter als die Motorräder“, sagt Käfer, der im vergangenen Jahr knapp 8000 Kilometer zurücklegte.

Vereinsmitglied Ernst Zwick, zehn Jahre aktiv im Motorsportverein dabei, appellierte an die anderen Motoradfahrer, dass man sich doch an die erlaubten 85 Dezibel halten und den Auspuff nicht frisieren solle – denn wenn man am Wochenende nicht mehr ausfahren dürfe, sei alles vorbei.

Thomas Vogt sagte bei der Entlastung des MSV-Vorstands, der gut funktionierende Wolterdinger Motorsportverein könne positiv in die Zukunft blicken. Und Angela Giesin, Ortsvorsteherin von Wolterdingen, die selbst auch einen Führerschein hat, sagte, irgendwie verspüre sie jetzt auch wieder Lust aufs Motorradfahren.

Geselligkeit und Harmonie

Dem Motorsportverein gehören Männer zwischen 24 und 64 Jahren an. Geselligkeit, Kameradschaft und Harmonie prägen das Vereinsleben. Senior-Mitglied Peter Hauer hat sich kürzlich eine 1200er Yamaha angeschafft, um konkurrenzfähig zu bleiben. Neu aufgenommen wurde Martin Engesser. Zehn Jahre im Verein dabei sind Rainer, Johannes und Thomas Heizelmann – und für ein Jahr auf Probe Philip Schropp und Marcus Groß.