Mit einem Gullideckel hat ein bisher unbekannter Täter in der Nacht auf Montag die gläserne Eingangstür der Jet-Tankstelle zerstört. Nachdem er den Deckel geworfen hatte, gelangte er gegen 2.30 Uhr so in den Verkaufsraum.

Whiskey statt Bargeld

Da sich in der geöffneten Kasse kein Bargeld befand, begnügte sich der Täter laut Mitteilung der Polizei mit dem Diebstahl einer Flasche Whiskey im Wert von rund 30 Euro. Der Schaden an der beschädigten Glastüre beläuft sich auf eine Summe im unteren vierstelligen Bereich.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30 zu melden.