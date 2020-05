Ein Schnellschuss wird das sicher nicht: Eine Woche später, als es der Gesetzgeber erlaubt, am 17. Dezember, werden in vier größeren Kirchen in der katholischen Seelsorgeeinheit Donaueschingen Sonntagsgottesdienste gefeiert. Der Grund für diese bewusste Verzögerung liegt der benötigten Zeit, um ein strenges Hygienekon­zept umzusetzen: zumal die Leitlinien aus Freiburg erst Anfang der Woche vorgelegen hätten.

Hoffnung auf Pfingsten

Ein vages Bild bietet sich bezüglich der Gottesdienstordnung bei der evangelischen Kirchengemeinde. „Wir hoffen, dass wir an Pfingsten Gottesdienst feiern können. Das würde uns freuen“, sagt Pfarrerin Dagmar Kreider. Also zwei Wochen nach dem katholischen Neustart.

„Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagte Pfarrer Erich Loks am Freitag bei einer Sitzung des Seelsorgeteams im Mariensaal: zu Beginn einer Experimentierphase, in der man manches ausprobieren möchte. „Sicher ist: Wir werden nicht gleich auf 100 hochfahren.“ Im Focus muss immer die Gesundheit der Gemeindemitglieder stehen“, unterstreicht auch Kooperator Markus Ramminger. Er spricht von einer hohen Verantwortung, zumal viele Gläubige wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören. Und bei jedem Konzept bleibe ein Restrisiko.

Deutlich weniger Sitzplätze

Wer am Sonntag in einer Woche in St. Johann, St. Marien, Pfohren oder Wolterdingen den Gottesdienst besuchen möchte, muss sich auf Änderungen im Kirchenraum wie beim Ablauf des Gottesdienstes einstellen: „Da wird mancher erschrecken, wie klein die Zahl der ausgewiesenen Sitzplätze sein wird“, meint Loks und kündigt an, dass auch die kleineren Kirchen der Seelsorgeeinheit mit geringerem Raumvolumen wieder öffnen werden.

Am Rand der Kirchenbänke sind in St. Johann bereits Plätze ausgewiesen. | Bild: Wursthorn, Jens

Sitzplätze sind in jeder zweiten Reihe jeweils an den Enden der Kirchenbänke vorgesehen. Familien können zusammensitzen. Allein gerechnet sind das 44 Plätze in St. Johann, 52 in St. Marien, 44 in Pfohren und 32 in Wolterdingen.

Anmeldepflicht? Kaum praktikabel

Fast ein Fall für eine Anmeldepflicht? „Das wäre bei zwölf Kirchen dann in jedem Fall unpraktikabel“, sagt Ramminger. Das Thema ist so offen wie die Ungewissheit, wer den Sonntaggottesdienst besuchen wird. Zum einen sind dort die Menschen, die das Risiko meiden möchten, zum anderen jene, denen es nicht schnell genug geht: Von einer Seite her sei dies unbegründet: Katholiken sind vom Besuch der Sonntagsmesse gegenwärtig befreit.

Gesangbücher sind schon aus dem Kirchenraum entfernt. Man wird sie auch nicht brauchen. „Es gibt keinen Gemeindegesang und kein lautes Beten“, kündigt Loks Besonderheiten der maximal 30-minütigen Veranstaltung an. Gewünscht wird, dass die Gläubigen einen Nasen-Mundschutz tragen. Was bleibt, sind Eucharistiefeier und Kommunion. Die wird mobil gespendet. Der Pfarrer läuft an den Bank­reihen vorbei und gibt die Hostie den am Rand stehenden Gläubigen auf die Hand. Natürlich trage der Geistliche Schutzhandschuhe, betont der Kooperator.

Die evangelische Christuskirche hatte geschlossen, während die katholischen Kirchen für den stillen Einzelbesuch geöffnet blieben. Jetzt gilt es ein strenges Hygieneschutzkonzept zu entwickeln. „Dabei geht es darum, wie wir die Richtlinien umsetzen“, sagt Pfarrerin Kreider.

Keine Erwartungen wecken

Auch wenn die Pfarrerin keinen Termin des ersten Gottesdienstes nach der Corona-Pause nennen möchte, um keine falschen Erwartungen zu wecken, läuft die Erarbeitung eines Hygiene-Schutzkonzeptes in schneller Taktung. Zwei Treffen des Kirchengemeinderats gab es diese Woche; das erste am Dienstag als Telefonkonferenz, das andere am Donnerstag direkt in der Kirche mit gehörigem Abstand.

Kantor Andreas Rütschlin übt an der Orgel der Christuskirche. Instrumentalmusik bleibt trotz Corona. | Bild: Wursthorn, Jens

Planungen und Vorbereitungen benötigten einfach eine gewisse Zeit. Die ersten Gottesdienste nach Corona dürften anders ablaufen als gewohnt: „Es gibt keinen Gemeindegesang und keinen liturgischen Wechselgesang, aber auch keine im Wechsel gesprochenen Texte“, sagt die Pfarrerin. „Das Abendmahl sei bis Erntedank ausgesetzt, die Gottesdienste selbst dauern maximal eine halbe Stunde. Vertrauter Trost neben den Veränderungen: Orgelmusik wird die Gottesdienste auch unter Corona-Bedingungen begleiten. Den Gläubigen wird ein Nase-Mund-Schutz empfohlen, auf sie wartet Desinfektionsmittel schon am Eingang, der Kirchendienst hilft ihnen, ihren Platz zu finden.

Bis 15. Juni keine Gottesdienste

Die evangelische Kirchengemeinde Hüfingen-Bräunlingen hofft, spätestens am 21. Juni wieder den ersten Gottesdienst in der Auferstehungskirche in Bräunlingen feiern zu können. Bis zum 15. Juni fallen sämtliche Gottesdienste, Taufen und Trauungen aus. Konfirmandenunterrichte, Chorproben und Veranstaltungen finden nicht statt, heißt es auf der Homepage.

Sitzung am Mittwoch

Keinen Gottesdiensttermin nennt die Seelsorgeeinheit Auf der Baar im Netz. Mehr könne man im Moment kaum sagen, meinte der Lothar Rosenstiel auf Anfrage. Der Bräunlinger gehört dem Vorstandsteam des Pfarrgemeinderats an. Am Mitwoch nächster Woche gebe es eine Sitzung, in der das Thema vorangebracht werden solle.