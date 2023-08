Seine Bilder hängen in vielen Aasener Wohnzimmern. Bei einer Ausstellung im Garten einer Anwohnerin am Kornbeut erlebten zahlreiche Besucherinnen und Besucher jüngst, was Franz Dotter in den letzten Jahren gemalt hat: eine Fülle von ungegenständlichen und gegenständlichen Motiven in einer bezaubernden Farbenvielfalt. Dass Dotter sich mit der Malerei auskennt, ist kein Wunder. Denn er ist gelernter Anstreicher, Maler, wie man hier sagt. Mit Farben umzugehen, hat er schon in seiner Jugend ganz praktisch gelernt. Und seit dem Ruhestand, genauer seit zwei Jahren, setzt er dieses Können in unterschiedlichste bunte Bilder um.

Eigentlich wollte er Koch werden

Am Esstisch in seiner gemütlichen kleinen Wohnung am Kleinen Katzenrain erzählt er fröhlich von seiner Malgeschichte. Aufgewachsen ist er als zweites Kind unter sechs Geschwistern im Aasener Elternhaus am Burgring 5. Das über hundert Jahre alte Gebäude wurde inzwischen abgerissen. Unter anderem wird hier ein Parkplatz für das Gasthaus „Burg“ entstehen. Den verbleibenden Giebel des Hauses soll Franz Dotter noch mit einem großen Bild bemalen.

Doch zurück zu Franz Dotters Malerei-Geschichte. Er wäre nach dem Schulabschluss gerne Koch geworden, erzählt Dotter. Auch heute koche er noch gern. Aber es kam anders. Beim Aasener Malermeister Emil Hall konnte er eine Ausbildung zum Maler machen. Dann folgten die für die damalige Zeit üblichen 15 Monate bei der Bundeswehr. Und anschließend arbeitete er bis zum Rentenalter in hiesigen Betrieben als Industrielackierer. Auch das hieß für Franz Dotter Umgang mit Farben. Geändert hat sich im Ruhestand nur, dass es jetzt andere Untergründe, textile Stoffe sind, die er nach eigener Vorstellung und Inspiration kreativ mit Acrylfarben versieht. Darüber hinaus erfüllt er auch Wünsche nach Bildern, die Freunde und Bekannte an ihn herantragen.

Wie er zum Malen gekommen ist? „Eher durch Zufall“, meint Dotter nachdenklich. Ein Video auf der Video-Plattform YouTube über abstrakte Kunst habe ihn irgendwann mal angefixt und dann habe er auch einige Malkurse besucht, um handwerklich einzusteigen. Neben diesem Hobby, das sein so ganz eigenes Erlebnisfeld ist, ist Dotter noch vielfältig sozial engagiert. Seit fünf Jahren arbeitet er im Gemeindeteam der St. Blasius Pfarrei mit, singt im Kirchenchor Aasen und im Gemeinschaftschor Neudingen und macht im St. Jacobus-Haus der Caritas in Villingen ehrenamtlich Bereitschaftsdienste.

Dass jetzt auch eine Öffentlichkeit Franz Dotters Bilder kennenlernen konnte, dafür hat besagte Aasemerin gesorgt, in deren Garten die Bilderschau stattfand. Schon über zwei Jahre stellt sie ihm ihre große Garage als Malwerkstatt, als Atelier, zur Verfügung. Und auch zur Ausstellung hat wohl sie ihn überreden können und die Gäste dazu am Kaffee- und Kuchen-Buffet versorgt. Ansonsten will sie im Hintergrund bleiben, aber Franz Dotter gerne das Garagen-Atelier weiterhin zur Verfügung stellen.