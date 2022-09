von Anita Reichart

Trotz gestiegenem Umweltbewusstsein – der Führerschein bleibt beliebt. Für 76 Prozent der bis 29-jährigen Führerscheinbesitzer ist die Fahrerlaubnis für das tägliche Leben wichtig oder sehr wichtig. Dies ergab eine repräsentative Forsa-Umfrage im April diesen Jahres, im Auftrag des TÜV-Verbandes. Doch den Führerschein in der heutigen Zeit zu erlangen, läuft ins Geld.

Fahrschule Weißenberg

Für Simon Weißenberger sind nicht nur die Spritkosten gestiegen, sondern auch die Preise für die Anschaffung von Fahrzeugen oder die Heiz-und Stromkosten. Dazu kommen würde auch eine Lohnerhöhung für die Mitarbeiter, damit sie beispielsweise die höheren Lebensmittelpreise zahlen können.

Simon Weißenberger | Bild: FC Löffingen

„Dies ist eine logische Konsequenz, dass auch der Preis der Fahrstunde angepasst wird. Es führt kein Weg daran vorbei, die Preise zu erhöhen“, erklärt Simon Weißenberger.

Obwohl es sich zeigen würde, dass sich nicht mehr alle Menschen das „Luxusgut Führerschein“ leisten können, seien speziell hier in ländlicher Region die Menschen auf Mobilität, beziehungsweise das Auto angewiesen.

Zahl der Fahrlehrer geht zurück

Die Nachfrage sinkt also nicht. Doch es gibt noch ein anderes Problem: „Viele kompetente Fahrlehrer haben sich beruflich zum Fahrprüfer umgesattelt. Zudem sind über 30 Prozent der Fahrlehrer in Baden-Württemberg über 65 Jahre alt“, sagt Weißenberger und fügt hinzu: „Bei in etwa gleichbleibender Anzahl an Fahrschüler schrumpft somit die Anzahl der Fahrlehrer. Auch schließende Fahrschulen ohne Nachfolger führen zu erhöhter Nachfrage.“

Und wie sieht es mit Corona-Nachwirkungen aus?

Während der Lockdowns habe man fast ein halbes Jahr die Füße stillhalten müssen, was Spuren hinterlassen habe. Schon aus diesem Grund gebe es längere Wartezeiten. Doch der Pandemie hat auch eine Verbesserung mit sich gebracht. „Speziell die Fahrschüler, welche weiter entfernt von unseren Filialen leben, haben seit Corona auch die Möglichkeit, den Theorieunterricht online, von zu Hause aus, zu besuchen.“

Thorstens Fahrschule

Thorsten Stüdemann | Bild: Simon, Guy

Thorsten Stüdemann erhöht den Preis der Fahrstunden aktuell nicht, wegen der ansteigenden Spritpreise – wenn sich die Entwicklung nicht dramatisch verändert. Grund: Mindestens einmal im Jahr drehe er quasi an der Preisschraube.

IN-Fahrschule GmbH

Ingo Held hat einen schlechten Zeitpunkt für seine Selbstständigkeit erwischt. Er hat mit dem ersten Lockdown im April 2020, die Fahrschule von Raimund Koffler, übernommen: Einige Monate ging nichts, dann nur mit Einschränkungen und Hindernissen.

Ingo Held | Bild: Anita Reichart

Normal arbeiten habe man bis jetzt noch nie können. Nach wie vor arbeite man die Warteliste ab, was nach seiner Einschätzung bestimmt noch bis Mitte des kommenden Jahres andauern werde. Ein weiteres Handicap sei auch die Tatsache, „dass es drei bis vier Monate dauert bis ein Fahrschüler vom Landratsamt den Antrag auf Fahrerlaubnis ausgehändigt bekommt“, erklärt Ingo Held.

„Bis jetzt haben wir die Preise für die Fahrstunde noch nicht angehoben, Nun steigen die Spritpreise jedoch stark an, sodass wir nicht mehr anders können, als die Kosten weiter zu geben. Bis 300 Kilometer werden täglich mit den Fahrschulwagen zurückgelegt“, gibt er zu bedenken. Dazu kämen noch Nebenkosten für die allgemeinen Betriebsstätten.