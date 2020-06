Ein Auto, das auf einem Parkplatz an der Villinger Straße abgestellt war, ist laut Mitteilung der Polizei am Samstag, 27. Juni, zwischen 17 und 18 Uhr, an der Fahrertür beschädigt worden. Das Fahrzeug weist Lackspuren sowie eine Eindellung auf, der Schaden beträgt rund 500 Euro. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass die Beschädigungen durch die Tür eines anderen Autos verursacht wurden. Da die Lackspuren eine grüne Farbe aufweisen, wird in diesem Zusammenhang nach einem grünen Auto, möglicherweise ein älterer VW-Polo, gesucht. Um Hinweise bittet das Polizeirevier Donaueschingen unter der Nummer 07 71/83 78 30.