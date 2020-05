Die Abschlussklassen machen den Anfang: Ganz vorsichtig und unter großen Sicherheitsauflagen hat bei den Schulen der Unterricht wieder begonnen: auch mit einer Zwischenbilanz, wie Schüler und Lehrer durch die Zeit des Unterrichts zu Hause gekommen sind.

Fernunterricht ohne Vorlauf

Digitale Werkzeuge können einen Teil des Unterrichts übernehmen, aber nicht ersetzen, so die Einschätzung von Mario Mosbacher, Leiter des Fürstenberg-Gymasiums. Dem Fernunterricht fehle der unmittelbare menschliche Kontakt zwischen Lehrern und Schülern. Fernunterricht ohne Vorlauf sei ein Kraftakt gewesen. Bereits angedachte Entwicklungsschritte wurden vorgezogen; etwa durch Tablets für Lehrer oder die Nutzung der digitalen Lernplattform Moodle durch alle Lehrer und Schüler.

Fürstenberg-Gymnasiasten werden in der Baarsporthalle in die neue Unterichtswirklichkeit eingewiesen. | Bild: Fürstenberg-Gymnasium

Seit Montag funktioniert am FG das Schulleben mit Infektionsschutzregeln. Alle bemühten sich, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und Abstände einzuhalten. „Wir haben Maskenpflicht im Schulhaus, im Unterricht dürfen sie jedoch abgenommen werden“, sagt Mosbacher

Unterrichtet werden derzeit 75 Schüler der Kursstufe 1 und 72 Schüler der Kursstufe 2, die jetzt vor den Abiturprüfungen stehen.

Neustart nach Corona am Fürstenberg-Gymnasium: Verkehrsregeln auf der Treppe. | Bild: Fürstenberg-Gymnasium

Für die Kursstufe 2 findet derzeit gemäß der Anordnung des Kultusministeriums nur Unterricht in den schriftlichen Prüfungsfächern statt. Die Kursstufe 1 wird wieder in allen Fächern unterrichtet.

Nicht alleine gelassen

Corona bestimme seit zwei Monaten seinen Arbeitsalltag, so der Schulleiter. Das koste Kraft. Aber mit einem Team, Kontakt zu Elternvertretung und Stadtverwaltung gebe es kein Gefühl, auf diesem Weg allein gelassen zu sein.

Rund 90 Schüler an der Eichendorffschule

„Sehr gesittet und ruhig“ ging es am Montagvormittag an der Eichendorffschule zu, so der Eindruck von Rektor Wolfram Möllen. Die Schüler hielten sich an die Vorgaben, die den Eltern per Brief und Bestätigungspflicht angekündigt wurden.

Schulstart nach der Corona-Schließung: Aufgabenkörbe im verglasten Durchgang der Eichendorffschule. | Bild: Roland Sigwart

Der Präsenzunterricht nach der Corona-Schließung hat für etwa 90 Jugendliche begonnen, die jeweils beiden Klassen 9 und 10 besuchen.

Jetzt vier Schuleingänge

Jede Klasse wurde für den Unterricht in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik in zwei Gruppen mit maximal 14 Schülern geteilt. Um zu enge Begegnungen zu vermeiden, wurde die Zahl der Schuleingänge auf vier erhöht. In den Pausen bleiben die Gruppen untereinander und werden vom Fachlehrer der vorhergehenden Unterrichtseinheit beaufsichtigt.

Nicht alle Schüler, so die Erfahrung, hatten zuhause ideale digitale Lernmöglichkeiten. „Mal war das Datenvolumen zu gering, mal fehlte der Drucker“, so Möllen. Diese Lücke im Lernfortschritt soll jetzt an den nächsten Freitagen im Kleingruppen-Unterricht geschlossen werden. Die Erfahrungen aus der digitalen Beschulung nach Hause sollen aufgearbeitet werden. Eine künftige Frage laute, wie Kinder, die nicht online arbeiten, verlässlich und ohne Riesenaufwand an ihre Aufgaben kommen.

Nicht alle können digital lernen

„Beim digitalen Lernen erreichen wir nicht alle“, räumt auch Franz Dury ein. Der Rektor der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen lässt jetzt über die Schulsozialarbeit abklären, wie Wissenslücken von digital benachteiligten Schülern geschlossen werden können. Insgesamt sei die Schule digital schon gut unterwegs.

Am Montag sei es ein bisschen wie bei der Einschulung zugegangen, schmunzelt der Rektor. Rund 100 Jugendlichen aus der Klasse zehn und drei Klassen neun erhielten zunächst eine Unterweisung und wurden in kleinere Lerngruppen mit eigenen Unterrichtsräumen verteilt.

Toilettenwagen auf dem Schulhof

Um Abstand in jedem Bereich zu gewährleisten stehen zusätzlich zwei Toilettenwagen auf dem Schulhof.

Der Austausch zwischen Schülern und Lehrern habe unter dem Home-Schooling nicht nur funktioniert, sondern sei auch herzlich gewesen: „Die SMV hat sich um ihre Mitschüler gekümmert, die Lehrer haben für den Unterricht Videos gedreht und Schüler haben für die Lehrer Masken genäht“, nennt Dury Beispiele. Dazu gehörte auch ein Angebot für die Nicht-Digitalen: Eltern konnten die ausgedruckten Lernmaterialien in der Schule abholen.

Die Realschule hat die Zahl der Eingänge erhöht. | Bild: Roland Sigwart

Gedämpft: So beschreibt Realschul-Rektorin Katja Fox die Stimmung am ersten Schultag danach. Ohne die sonst üblichen Begrüßungsrituale seien die fünf Neuner- und die fünf Zehnerklassen zu ihren Schreibtischen gegangen. Bis auf eine Handvoll hätten alle eigene Masken mitgebracht.

Unterricht in den Hauptfächern

Unterrichtet werden mit Blick auf die Prüfungen in halbierten Klassen die Hauptfächer Deutsch, Mathe, Englisch. Vier Schulstunden am Tag, ohne Hofpause. Abstand und Hygiene sind die großen Themen. „Wir haben jetzt drei Schuleingänge eingerichtet“, sagt Fox. Vor den Toiletten und auf den Gängen führen Lehrkräfte Aufsicht, an vielen Stellen im Gebäude stehen Desinfektioinsmittelständer, Handwaschmöglichkeiten in den Klassenzimmern sind Standard.

Alle Lehrer bei Videokonferenz dabei

Beim Online-Unterricht „helfen wir uns gegenseitig“, spricht Fox für die Lehrkräfte. Es habe mehrere Online-Videokonferenzen gegeben. Die vergangene Woche mit 55 Teilnehmern, keiner habe gefehlt. Auch elternseits habe sie positive Rückmeldungen zum Online-Unterricht bekommen. Noch besser wäre es allerdings gewesen, eine vom Land installierte Lernplattform hätte zur Verfügung gestanden.