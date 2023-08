Wir schreiben das Jahr 1973. Klaus Hablitzel, damals 18 Jahre alt, und sein Nachbar sind zum ersten Mal Minigolfen in Ravensburg – der Anfang einer ungeahnten Minigolf-Karriere. Heute lebt Hablitzel in Pfohren und kann sich noch genau an die alte Zeit erinnern. „Wir haben uns dann immer mittwochs zum Minigolfen getroffen und in regelmäßigen Abständen zusammen gespielt“, so Hablitzel.

Aktive Spieler erkennen sein Talent

Der heute 68-jährige kommt gebürtig aus Weißenau bei Ravensburg und ist dort damals schnell mit den Kiosk-Besitzern aufgrund seiner guten Spielergebnisse ins Gespräch gekommen. „Ich wurde bald von den aktiven Spielern angesprochen und bin dann auch 1973 in den Verein eingetreten“, erzählt Hablitzel.

Mit Wischmop und Tasche macht sich Klaus Hablitzel auf den Weg zu einer neuen Bahn. | Bild: Lisa Jäggle

„Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und bald kaufte ich mir den ersten Profiball, damals für acht Mark“, erinnert sich Hablitzel. In den folgenden fünf Jahren wurde er vier Mal Vereinsmeister und schon Ende der 1970er nahm er als aktiver Spieler an größeren Verbands-Turnieren teil.

1984 leitet er die Freizeitanlage

1982 schloss Klaus Hablitzel seine Ausbildung zum Grundschullehrer ab, doch im Schuldienst gab es in dieser Zeit kaum Stellen. 1984 trat er dem Tuttlinger Minigolfverein bei und wurde Leiter der Freizeitanlage. „Das war für mich als Sportlehrer dann natürlich toll und ich konnte weiterhin aktiv Minigolf spielen.“

Das war ein Ass! Video: Lisa Jäggle

Er schrieb Schulen an, lockte Schüler mit freiem Eintritt und machte das Minigolfen attraktiv. Allerdings klappte nicht alles wie geplant und Hablitzel ging beruflich wieder in die pädagogische Richtung. Dem Minigolf blieb er allerdings immer treu. Im Verein war er schon in jeder Position vom Kassierer bis zum Vorsitzenden.

Zweimal Achter bei Deutsche Meisterschaften

Hablitzel war schon an über zehn Deutschen Meisterschaften (DM) dabei. Auch in Tuttlingen wurden diese schon im Erwachsenen und Juniorenbereich ausgetragen. Sein größter Erfolg war der achte Platz bei den Deutschen Meisterschaften „Den habe ich sogar zweimal belegt“, berichtet der Pfohrener stolz.

Dieses Jahr machte der Wind Probleme

Auch dieses Jahr hat er wieder an den DM teilgenommen – in Trappenkamp bei Kiel. „Allerdings hatte ich da Probleme mit dem Wind. Das macht viel aus“, so Hablitzel.

Und wie sieht die Ausrüstung aus? Die meisten Minigolfspieler besitzen ein bis zwei Schläger. Die Schlagfläche des Schlägers ist beim Minigolf mit Gummi beklebt. „Der Schlag wird besser kontrolliert“, erklärt Hablitzel. Ebenfalls unterscheiden sich die unterschiedlichen Schläger in Form ihres Schlagstücks und in der Gewichtsverteilung.

Der Weitschlag des Minigolf erinnert an das Großgolf Video: Lisa Jäggle

„Jeder Spieler hat da einen unterschiedlichen Schläger und dann hat man meist noch einen für den Weitschlag“, so Klaus Hablitzel, „Hierbei müssen die Bälle 20 bis fast 100 Meter über die Wiese geschlagen werden“, führt er fort. Ein Schläger koste ungefähr 100 Euro. Ebenfalls hat Klaus Hablitzel immer einen Putzwedel dabei, um die Bahn zu säubern.

Die Profibälle sind runder

Eine Wissenschaft für sich sind allerdings die Bälle. Die Profibälle sind insgesamt runder. Klaus Hablitzel hat immer eine Tasche voller Bälle dabei, die sich in Größe, Gewicht, Sprunghöhe, Härte und Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden. Je nach Temperatur und Bahn wählt Hablitzel den richtigen Ball.

Bälle in verschiedenen Farben und Materialien. Klaus Hablitzel lässt in seine Minigolf-Tasche schauen. | Bild: Lisa Jäggle

Vor allem die Temperatur spielt eine signifikante Rolle in der Ballauswahl. Bei Änderung der Temperatur ändert sich die Sprunghöhe des Balls und der Ball muss anders auf der Bahn gespielt werden.

In der Golftasche von Klaus Hablitzel ist ebenfalls eine Socke zu finden, mit der er die Golfbälle nach Bedarf mit seiner Körpertemperatur vorwärmt. Ein Ball koste rund 20 Euro.

Das Entfernen von Blättern und Zweigen ist immer der erste Schritt, wenn Hablitzel an eine neue Bahn kommt. | Bild: Lisa Jäggle

Aber warum betreibt Hablitzel seien Sport so gerne? „Mir gefällt vor allem das Gesellige am Minigolf, man unternimmt etwas mit dem Verein, man geht auf Turniere, das hat etwas Familiäres, echt toll!.“

„Auch in höherem Alter kann man noch mit dem Minigolfsport beginnen.“Achim Braungart Zink, Sportdirektor des Deutschen Minigolfsport Verbandes | Bild: Achim Braungart Zink

Der Vorteil bei Minigolf sei es, dass der Sport bis ins hohe Alter betrieben werden könne und damit die Bewegung an der frischen Luft fördere, sagt Achim Braungart Zink. Er ist Sportdirektor des Deutschen Minigolfsport Verbandes. „Auch in höherem Alter kann man noch mit dem Minigolfsport beginnen“, sagt er.

Donaueschinger Anlage ist nichts für Profis

Für einen Hobby-Minigolfer ist der Bahnensport ein Sommervergnügen. Nicht für Hablitzel: Im Winter spielt er jeden Mittwoch in der Halle in Bassersdorf in der Schweiz Minigolf. Im Sommer nutzt er die Beton- und Eternitanlage in Tuttlingen. Die Minigolf-Anlage in Donaueschingen sei nicht geeignet für den Profibetrieb schränkt er ein.

Jetzt geht es auf den großen Platz

Und welche Ziele treiben ihn weiter um? Er möchte die Platzreife im Großgolf erwerben, verrät Hablitzel. Hierfür hat er sich schon eine gebrauchte Golftasche erworben. Das Gefühl und Geschick bringt der Profiminigolfer ja auf jeden Fall mit.