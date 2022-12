Wie steht es um den Hochwasserschutz auf der Baar? Den aktuellen Stand nannte jetzt Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer auf eine Anfrage von Niko Reith. Der Landtagsabgeordnete hatte bereits im Maiim Rahmen der Fragestunde des Landtags nach dem Umsetzungsstand der noch nicht durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen des Integrierten Donauprogramms (IDP) gefragt.

Laut Schäfer beinhaltet die gesamte Hochwasserschutzkonzeption für die Breg und die obere Donau neben dem zentralen Element des Hochwasserrückhaltebeckens Wolterdingen eine Reihe lokaler Hochwasserschutzmaßnahmen in den verschiedenen Ortslagen.

Donaueschingen Starker Regen und Schnee: Bedeutet das einen Einsatz für das Hochwasserbecken bei Wolterdingen? Das könnte Sie auch interessieren

Der überwiegende Anteil der seinerzeit vorgesehenen 17 Einzelmaßnahmen sei bereits umgesetzt. Ausstehend seien die lokalen Maßnahmen in Donaueschingen-Pfohren, Geisingen-Gutmadingen, Immendingen, Immendingen-Hintschingen und Mühlheim-Stetten.

Die Planungen zu diesen einzelnen Maßnahmen seien zunächst aufgeschoben worden, heißt es in einer E-Mail der Regierungspräsidentin an Reith, da sich parallel dazu die Hochwassergefahrenkarte (HGWK) in der Fortschreibung befand. Dabei habe sich abgezeichnet, dass aufgrund aktualisierter hydrologischer Abflussdaten und auch besserer Vermessungs- und Geländedaten stellenweise Änderungen in der Hochwasserbetroffenheit zu erwarten seien.

Fortschreibung dauert bis Ende 2023

Die Fortschreibung der HWGK für die Donau soll voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen werden. Die Kommunen werden in den Prozess der Fortschreibung eingebunden und können Rückmeldungen zu den HWGK-Entwürfen geben. Nach Abschluss der Fortschreibung wird der Landesbetrieb Gewässer des Regierungspräsidiums Freiburg die oben genannten Kommunen kontaktieren, um das weitere Vorgehen hinsichtlich der noch ausstehenden IDP-Maßnahmen zu vereinbaren.

Niko Reith begrüßte das „fokussierte Vorgehen des Regierungspräsidiums“, so die Formulierung. Es sei aber, die Ahrtalkatasrophe als Warnung, Zeit, alle vereinbarten Hochwasserschutzmaßnahmen endlich abschließen.