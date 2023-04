Unter den Baaremern ist die Burg der Brüder Niklas und Jason Grom ja schon längst kein Geheimtipp mehr. Und jetzt wird eine der guten Adressen des Donaueschinger Ortsteils auch noch ganz förmlich mit hohen kulinarischen Würden ausgestattet.

Bei der Verleihung der in der gastonomischen Welt heißt begehrten Michelin-Sterne konnte in diesem Jahr auch die Burg abräumen. Das Restaurant konnte schon zuvor andere Preise abräumen, so auch für das Liefer-Konzept in der Pandemie. Damals gab es über ein Weinjournal den dritten Platz in der Kategorie ‚Beliebteste Abhol- und Lieferservices in Baden-Württemberg‘.

Die Burg ist übrigens nicht das einzige Sternelokal im 1300-Einwohner-Ort Aasen. Auch das Ösch-Noir wurde bereits ausgezeichnet und trägt zwei Sterne.

Was bedeuten die Sterne?

Laut Michelin sei ein Stern einen Stopp wert. Hier finde man eine Küche voller Finesse, Produkte von ausgesuchter Qualität und ausgeprägte Aromen.

Zwei Michelin-Sterne werden für eine Spitzenküche vergeben, die einen Umweg wert sei. Mit Know-how und Inspiration werden beste Produkte in subtilen, markanten und mitunter neuartigen Speisen trefflich in Szene gesetzt.

Drei Michelin Sterne seien eine Reise wert. Hier finde man die Handschrift eines großartigen Küchenchefs. Die Küche werde zur Kunst erhoben. Man finde perfekt zubereitete Gerichte, die nicht selten zu Klassikern werden.