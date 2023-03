Donaueschingen vor 4 Stunden

„Meine Kinder sind von Wand zu Wand geflogen“: Er hat das schwere Erdbeben in der Türkei miterlebt

Güney „Chicco“ Birdüzer ist im Februar in der Türkei, als die Katastrophe losbricht. Frühmorgens werden er und seine Familie von den schweren Erdstößen geweckt. Was der Wirt mitgemacht hat – und was er jetzt tun will.