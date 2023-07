Der Verein „Nachbarschaftshilfe Aasen und Heidenhofen“ möchte in Pfohren stärker aktiv werden und sucht engagierte Mitstreiter vor Ort. Hierzu stellten die Vorsitzende Sigrid Hall und Kassiererin Petra Höfler das Projekt im Pfohrener Ortschaftsrat vor. Ortsvorsteher Gerhard Feucht bezeichnete es als „freudiges Ereignis“, diesen Punkt auf der Tagesordnung zu haben. Das Anliegen des Ortschaftsrates sei es, den Verein zu unterstützen. Der Verein hat inzwischen die Zulassung, im ganzen Stadtgebiet tätig zu sein, so auch in den Ortsteilen wie Pfohren.

Im Jahr 2022 wurden 799 Einsatzstunden geleistet, davon 150 in Pfohren. Bis Ende April 2023 waren es in Pfohren schon 75 Stunden, und es gibt zunehmend weitere Anfragen aus dem Ort, die der Verein erfüllen möchte. Berechnet werden 12 Euro pro Helferstunde und 30 Cent pro gefahrenem Kilometer. Das Angebot steht und fällt jedoch mit der Anzahl der zur Verfügung stehenden Helfer. Diese bekommen derzeit 9,50 Euro pro Stunde, der Verdienst fällt unter die Übungsleiterpauschale mit 3000 Euro Steuerfreibetrag. Mit der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben werden die Helfer versichert – mit Haftplicht, Kasko sowie einer Unfallversicherung bei der Berufsgenossenschaft für Wohlfahrt.

Der Verein hat vom Landratsamt die Anerkennung für häusliche Betreuung. Das heißt, Pflegen und Putzen sind nicht inbegriffen. Es dürfen auch keine Arbeiten verrichtet werden, die in Konkurrenz zu einem Betrieb stehen – Laub rechen ist beispielsweise erlaubt, Bäume schneiden nicht. Alle Betreuer haben im Vorfeld einen Kurs „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ besucht. Einmal im Jahr gibt es eine Arbeitssicherheitsschulung bei der Berufsgenossenschaft. Die Helfer besuchen Vorträge, um immer auf dem neusten Stand zu sein. Vor der Gründung hatten die späteren Vorstandsmitglieder Schulungen bei Maria Hensler in Gaienhofen besucht, die den ersten Nachbarschaftshilfeverein in Baden-Württemberg gegründet hatte. Ferner hat sie ein Netzwerk von Nachbarschaftshilfe-Vereinen mit Sitz in Freiburg ins Leben gerufen, dem der Aasener Verein ebenfalls angehört. Dadurch sind die Mitglieder immer auf dem neuesten Stand, vor allem was Abrechnungen betrifft. Angehörigen von Pflegebedürftigen steht der Verein auch gerne beratend zur Seite, beispielsweise beim Ausfüllen von Formularen. Doch das ganze Angebot steht und fällt mit der Zahl der Helfer. “Solange wir genug Helfer in Aasen haben, können wir welche nach Pfohren schicken. Wenn wir aber in Aasen einen Engpass haben, geht das nicht“, so Sigid Hall. „Deshalb wäre es wünschenswert, wenn wir Helfer aus Pfohren ausbilden könnten und wir dann den Bedarf aus Pfohren aus diesem Pool abdecken könnten.“ Wenn genügend Interesse bestehe, könne sie nach den Sommerferien einen Helferkurs für Pfohren anbieten. Ein solcher Kurs ist auch für pflegende Angehörige geeignet. Ortsvorsteher Gerhard Feucht bat die Anwesenden, diese Möglichkeit in ihren Familien und im Bekanntenkreis zu bewerben: „Den größten Nutzen hat ein Helfer durch diese Ausbildung für sich selbst und seine Angehörigen.“ Und Sigrid Hall betonte: „Wir handhaben unsere Einsätze flexibel. Manche helfen regelmäßig oder mehrmals in der Woche, manche nur spontan oder nur einmal im Monat. Bei uns sind alle willkommen.“

Der Pfohrener Ortschaftsrat sieht sich nicht als Veranstalter für ein Hilfsangebot, sondern als Unterstützer, um das Angebot in die Bevölkerung zu bringen. Er unterstützt kurzfristig die Suche nach interessierten Helferinnen und Helfern durch Presseaufrufe, persönliche Ansprache und andere Werbemöglichkeiten, organisiert Info-Veranstaltungen und beauftragt die Ortsverwaltung, öffentliche Räume für die Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Einem entsprechenden Beschluss stimmten die Räte einstimmig zu.