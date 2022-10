Mitten in der Stadt lärmen aktuell die Baumaschinen. Direkt vor dem Blauen Rathaus ist die Mühlenstraße an zwei Stellen aufgerissen. Bereits seit Montag, 17. Oktober, wird hier gearbeitet. Verlegt werden dabei neue Nahwärmeleitungen. Das geschieht über die regionale Nahwärme Brigachschiene GmbH & Co. KG. Laut Unternehmen werden dort auch entsprechend Hausanschlüsse fertiggestellt und angeschlossen.

Wie das Rathaus mitteilte, sollte der erste Abschnitt der Baustelle bereits am Montag, 31. Oktober, fertiggestellt sein. Hier wird der Zeitplan allerdings wohl nicht passen. Nach Angaben der Stadt kommt es bei der Baustelle zu Verzögerungen, die das Vorhaben um eine Woche verlängern: „So bleibt der Bauabschnitt an der Sparkasse noch bis zum 5. November für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Herdstraße“, heißt es aus dem Rathaus.

Hier gibt es kein Durchkommen. Ein Bagger reißt die Mühlenstraße auf. Die Straße ist an dieser Stelle für den Verkehr gesperrt. | Bild: Simon, Guy

Wenn sich die Arbeiten verschieben, wann geht es dann konkret weiter? Beim zweiten Bauabschnitt soll es ab Montag, 7. November, losgehen. Bis Freitag, 11. November, ist dann der Rathausplatz nach der Einmündung zur Mühlenstraße in Richtung Lehenstraße/Villinger Straße für den Gesamtverkehr gesperrt. Der Verkehr wird im zweiten Bauabschnitt über die Mühlenstraße umgeleitet.

In der Straße werden die Hausanschlüsse für Nahwärmeleitungen der Brigachschiene verlegt. | Bild: Simon, Guy

Diese Bushaltestellen fallen aus

Aufgrund der Baumaßnahme und der damit verbundenen Vollsperrung können folgende Haltestellen nicht bedient werden:

Linien 850, 855, DS 2: Bis Freitag, 4. November, können die Haltestellen Käferbrücke, Rathaus und Amtsgericht nicht bedient werden. Ersatzhaltestelle ist die jene auf der Mühlenbrücke.

Linie 810: Bis Freitag, 4. November, können die Haltestellen Käferbrücke und Amtsgericht nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen sind jene beim Siedlersteg und dem Busbahnhof.

Linien 820, DS 3: Von Montag, 7. November, bis Freitag, 11. November, können die Haltestellen Josefstraße, Karlstraße Ost / West, Rathausplatz, Schulstraße, Sebastiankapelle, Dürrheimer Straße nicht bedient werden. Ersatzhaltestellen wären in der Zeit die Haltestellen Amtsgericht, Rathaus.

Linie 810: Von Montag, 7. November, bist Freitag, 11. November, können die Haltestellen Josefstraße, Karlstraße Ost/West, Rathausplatz, Schulstraße, Sebastiankapelle, Dürrheimer Straße nicht bedient werden. Ersatzhaltestelle ist Amtsgericht, Rathaus