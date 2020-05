Selten hat ein Antrag der Grünen für so viel Nachhall gesorgt, bevor er überhaupt im Gemeinderat diskutiert werden soll: Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock hatte bereits im Kommunalwahlkampf vor einem Jahr von Blühstreifen gesprochen. „Doch scheinbar stellt sich die Frage: Von was reden wir eigentlich?“, so Blaurock.

Hintergrund sei das Insektensterben

Die Ursache sei nicht nur in der Landwirtschaft zu suchen. Flächenverbrauch und viele andere Dinge würden eine Rolle spielen. Kommunen würden eine Mitverantwortung treffen und sie müssten mit gutem Beispiel vorangehen. Aus diesem Grund sollten städtische Flächen in blühende Grünstreifen umgewandelt werden und mit heimischen Wildblumen den Insekten eine Lebensgrundlage bieten.

Technische Dienste arbeiten bereits in diesem Bereich

„Das geht grundsätzlich schon in eine Richtung, die wir auch mitgehen können“, sagt OB Erik Pauly. Die Technischen Dienste wären in diesem Bereich auch schon unterwegs und hätten beispielsweise beim Pferdekreisel, beim Kreisverkehr an der Sebastianskapelle oder bei den Freiflächen um das Fürstenberg-Gymnasium entsprechend gehandelt. Was das Stadtoberhaupt aber auf keinen Fall will: die Erstellung eines Konzeptes. Schließlich kostet das oft viel Geld, in der Erstellung und der anschließenden Umsetzung. Und mit Konzepten gibt es in Donaueschingen ja so einige Erfahrungen, wenn man in Richtung Verkehr oder Tourismus blickt.

Blaurock präsentiert eine ganz einfache Lösung

So bürokratisch und vor allem kostenintensiv soll es laut den Grünen allerdings gar nicht werden: „Das Umweltbüro hat sich bereit erklärt, die Flächen aufzuarbeiten“, erklärt Blaurock. So soll eine einfache Übersicht erstellt werden, welche Flächen in Frage kommen. Oft müsse man gar nicht viel Arbeit investieren. Und der Gemeinderat soll entscheiden, bei welchen Flächen er es sich vorstellen kann. Für den OB ein guter Vorschlag: „Wenn nicht nur für die Insekten gut ist, sondern auch für unseren Haushalt, gehen wir noch viel lieber mit.“