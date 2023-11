„Martini im Wirtshuus“ heißt seit 2019 eine gesellige Runde, die sich am Martinstag im Bräustüble trifft: Mit der dritten Auflage, die mehr als hundert Gäste am Samstag feierten, unterstrich die neue Reihe ihren Anspruch, eine würdige Fortsetzung großartiger früherer Veranstaltungen am Martinitag zu etablieren.

Stimmung pur: Die Stadtstreich(l)er mit (von links) Roland Armbruster, Clemens Willmann, Ulrich Früh, Silvie Wenzel und Jürgen Dold sorgen für einen tollen Abend im Bräustüble. | Bild: Anita Reichart

Der 11. November galt in der Vergangenheit schon als ein großer Feiertag in Donaueschingen. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei, aber dennoch nicht vergessen.

Martinimarkt, großer Rummel auf dem Alten Festhallenplatz und abends der Martinitanz in der Donauhalle, den die Narrenzunft Frohsinn organisierte, waren Ereignisse in einer Zeit, mit wenigen Veranstaltungen für junge Leute. Und auch nicht immer ungefährlich.

Frohsinn-Narrenvater Alois Käfer kommt beim „Martini im Wirtshaus“ ins Schmunzeln. Er erinnert sich noch gut an den Martinitanz in der Donauhalle. „Er war schön, doch immer öfter wurde dieser jedoch zu einer heißen Angelegenheit mit Schlägereien“, erzählt er.

Frohsinn-Narrenvater Alois Käfer | Bild: Anita Reichert

Diese unschönen Zwischenfälle hat auch Wolfgang Knöbel noch im Hinterkopf. Dennoch überwiegen bei im die positiven Erinnerungen. „Aber schön waren die Martinitänze schon“, fügt er an.

Trotz mancher unschöner Zwischenfälle: Für Wolfgang Knöbel war der Martinitanz immer schön. | Bild: Anita Reichart

Die Festtagsstimmung an Martini lockte nicht nur die jungen Leute aus Donaueschingen zum Martinitanz. „Früher hat es nicht so viele Möglichkeiten, wie etwa Discos gegeben, wo sich junge Leute amüsieren konnten“, erinnert sich Stadtstreich(l)er-Mitglied Josef Dold aus Tannheim.

Da hätten nur samstags in den Dorffesthallen Tanzveranstaltungen stattgefunden. „Dazu zählte eben auch der Martinitanz in Donaueschingen“, erinnert er sich. Und der sei immer toll gewesen.

Aber auch die vergleichsweise neue Form, den Martinstag zusammen zu feiern, kommt für manche schon einer kurzen Tradition gleich. Wie bei Tanja und Christof Pletzer. Stimmung und Programm kamen bei den beiden sehr gut an. „Wir kommen schon seit Jahren zum Martinsgans-Essen“, sagt Tanja Pletzer. „Es ist schön, das eine mit dem anderen verbinden zu können“, ergänzt Christof Pletzer.

Tanja und Christof Pletzer kommen seit Jahren zum Martinsgans-Essen. | Bild: Anita Reichart

Nicht nur die beiden haben sich an diesem Abend köstlich amüsiert. Musik, Gesang und vor allen Dingen gute Laune standen bei den rund 110 Gästen ganz oben an. Mit ihren Darbietungen erfreuten die Stadtstreich(l)er und die Bonndorfer Stimmungsblasmusik Most mit Musik ohne Strom ihr Publikum und luden zum Schunkeln, Tanzen und Mitsingen, ein.

2019 waren „Buäbä vo Aasä“ musikalisch mit dabei. Dieses Mal nur als Gäste. „Wir wollen diese alte Martinstradition leben“, sagt der Musiker Michael Hepting.

Hier kann man die Stadtstreich(l)er erleben Im neuen Jahr, am 24. Januar, erfreuen Musiker die Bewohner des Altenheims Sankt Michael mit ihrer Musik und Gesang. Beim Musikabend im „Falkennest“ in Oberbränd sind sie am 2. Februar, zu hören. Am Schmutzige Dunnschdig, 8. Februar, führen sie den Kinderumzug an, und unterhalten in diversen Gaststätten. Zum Gaudimusikobed laden sie am Samstag, 10. Februar, und am Montag, 12. Februar, sind die Stadtstreich(l)er on Tour.

Offenbar scheint die Martini-Tradition zu verpflichten. Das sagten sich Thomas Höfler, Markus Kuttruff und Clemens Willmann und Markus Kuttruff bei einem gemeinsamen Hock im Bräustüble. Es entstand die Idee, den Martinitag wieder etwas aufleben zu lassen. Kreiert wurde dann „Martini im Wirtshuus“. Der Auftakt 2019 war mit rund 130 Besuchern ein voller Erfolg.

Sie freuen sich über einen gelungenen Abend: Silvie Wenzel und Clemens Willmann. | Bild: Anita Reichert

Nach der Corona-Pause fanden sich zwar nicht so viele Gäste wie zur Premiere ein, doch bei der dritten Auflage wurden die Premieren-Zahlen fast wieder erreicht.