Schneewittli, Dornresli und De Wolf und diä sibbe Geäßli: Jetzt gibt es die zwölf Märchen, die man sonst nur auf hochdeutsch kennt, im Dialekt. Oder besser gesagt: „Märche uf Baaremerisch – Rotkäppli ... und no e baar meh“. Verfasser des Werkes ist der Pfohrener Tony Heizmann und der Keim, die Märchen zu übersetzen, wurde schon vor Langem gepflanzt.

„Ich habe meiner Tochter Sophie die ersten Märchen vorgelesen und festgestellt, dass es mir leicht fällt, die Märchen auf hochdeutsch zu lesen und dann im Dialekt zu schwätzen“, blickt Heizmann zurück. Mittlerweile ist Sophie elf Jahre alt. Doch das Dialekt-Märchen-Projekt ist nun zwischen zwei Buchdeckel gepresst. „Vor fünf, sechs Jahren habe ich einfach aus Gaudi angefangen, die Märchen im Dialekt aufzuschreiben“, blickt Heizmann zurück. Während er die Märchen übersetzte, entstand im Hinterkopf langsam die Idee, dass man das eigentlich auch als Buch herausgeben könnte: „So etwas gibt es im Eschinger Dialekt schließlich noch nicht“, erklärt der Märchenübersetzer, der nicht nur selbst mit Dialekt aufgewachsen ist, sondern auch seinen Kindern von Anfang an die hiesige Ursprungssprache mit auf den Lebensweg gibt. Zuhause werden nicht nur Märchen auf Baaremerisch vorgelesen, es wird auch Dialekt geschwätzt.

Das Übersetzen war nicht die eigentliche Arbeit, sondern die Korrekturen. „Ich habe festgestellt, dass ich die gleichen Wörter doch recht unterschiedlich geschrieben habe“, sagt Heizmann. Bis zu sechs unterschiedliche Varianten hat er am Schluss entdeckt. Aber das Wichtigste ist, dass man weiß, was das Wort bedeuten soll: „Jemand, der keinen Dialekt kann, der wird sich sehr schwer tun. Aber wenn man es laut liest, dann schnackelt es im Hirn, was das Wort bedeuten soll“, so Heizmann.

Das Buch „Märche uf Baaremerisch – Rotkäppli ... und no e baar meh“ von Tony Heizmann gibt es für zehn Euro bei Morys Hofbuchhandlung in Donaueschingen und in den Pfohrener Geschäften.