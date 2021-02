Donaueschingen vor 1 Stunde

Lockdown-Verlängerung: Auch Rathäuser und städtische Einrichtung bleiben bis zum 14. Februar für den Publikumsverkehr geschlossen

Eine Terminvereinbarung ist nur in zwingend notwendigen Fällen und unter strengen Hygienevorgaben erlaubt. Die Mitarbeiter sind per Mail, Telefon und Brief erreichbar. Die Stadtbibliothek bietet einen Abholservice an.