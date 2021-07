von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Mit einem Richtfest ist in Aasen am Donnerstagabend der fertig erstellte Rohbau zur Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Bernhard an der Käppelestraße gefeiert worden. „Ein Mosaikstein im Premiumdorf“, sagte Ortsvorsteher Horst Hall, und wie alle anderen Redner sprach er den zahlreichen Beteiligten am Bauprojekt, Planern und Handwerkern, der Pfarrgemeinde als Trägerin der Einrichtung, der Stadt Donaueschingen und dem Erzieherinnenteam um Kita-Leiterin Julia Doser den Dank der Ortsverwaltung aus.

Die Promi-Runde beim Richtfest (von links): Baubürgermeister Severin Graf, Oberbürgermeister Erik Pauly, Architekt Michael Rebholz, Sozialamtsleiter Hubert Romer, Ortsvorsteher Horst Hall und Pfarrer Erich Loks. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Traditionell und wie es sich gehört, eröffnete auf dem Neubaudach Zimmermeister Bernhard Maus im Kreis seiner Zimmermänner vor geschmückter Tanne mit dem klassischen Richtspruch und einem Glas Sekt den Festabend. Seit dem 14. Jahrhundert werden Richtfeste gefeiert, erklärte Pfarrer Erich Loks. Und dabei seien dann auch immer die Handwerkerrechnungen bezahlt worden. Die Finanzierung der 1,4 Millionen Euro für den Aasener Kita-Neubau liegt zu etwa 75 Prozent bei der Stadt Donaueschingen, den Rest teilen sich zu unterschiedlichen Summen das Ordinariat Freiburg, die Pfarrgemeinden Aasen und Heidenhofen.

Die Geschichte des Kita-Ausbaus begann, so Loks, bereits vor einigen Jahren, nachdem der Wunsch nach einer Erweiterung immer größer wurde. Vor gut drei Jahren wurde mit den Planungen begonnen. Dank der guten Zusammenarbeit der Pfarrgemeinde mit dem Ordinariat, der Stadt Donaueschingen und der kirchlichen Verrechnungsstelle habe man das Projekt dann zügig realisieren können. Die Kita werde in Aasen und Heidenhofen sehr geschätzt und die architektonisch gelungene Verbindung von Alt- und Neubau werde den Ort aufwerten, war Loks überzeugt. Mit Dank an alle am Bau beteiligten wünschte der Geistliche Gottes Segen für den weiteren Fortgang der Einrichtung. Für die Stadt Donaueschingen bedeute es „eine große Freude, gemeinsam mit der Kirche das Projekt zu stemmen“, sagte Oberbürgermeister Erik Pauly. Bei dem großen Stellenwert von Bildung und Betreuung sei der Bau ein Vorzeigeprojekt für Aasen und für die Stadt Donaueschingen eine wichtige Investition.

Kita-Leiterin Julia Doser und Hans Peter-Rolle vom Bauausschuss beim Anschnitt der von Elvira Romer gebackenen Festtorte. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Manche Festteilnehmer erinnerten sich noch etwas wehmütig an ihre Kindergartenzeit, an das Spielen auf der großen Wiese und die Stunden in der Ruhehalle. Die musste nun dem Neubau weichen. Kita-Leiterin Julia Doser freute sich, dass mit Zuliefererschleuse, Mensa, Ruheräumen und Platz für die U3-Betreuung im Anbau der Arbeitsalltag für die Erzieherinnen deutlich praktikabler werde. Zudem würden auch die Ausweichräume im Jugendhaus am Ende des Geländes nicht mehr benötigt. Diese stehen mit dem Bezug des Neubaus wieder für die Nutzung durch die Pfarrgemeinde, beispielsweise für Jugendkreise und den Kirchenchor, zur Verfügung. Hoffnung ist, dass das um die Jahreswende der Fall sein wird.

Zum Konzept Zu den besonderen Aktivitäten in der Kita St. Bernhard zählen Natur- und Waldwochen, Treffen mit den Schulanfängern, Bewegungserziehung, Kooperation mit der Musikschule Donaueschingen und der örtlichen Grundschule beim Mittagessen. Zudem wird auf gesunde Ernährung geachtet. An Getränken stehen den Kindern Tee und Wasser zur Auswahl. Alle die Eltern betreffenden Informationen finden sie in einer eigenen Kita-App für das Smartphone. Weitere Infos gibt es unter (0771)1 20 57 und kiga.aasen@kath-donaueschingen.de.

Für den Bauausschuss dankte Hans Peter Rolle allen Handwerkern und ehrenamtlich Engagierten für ihren Einsatz am Neubau. Auch sei es gelungen, möglichst viele Aasener Betriebe zu beteiligen. Bis jetzt, so Rolle, reiche das vorgesehene Budget. Man bewege sich derzeit im kalkulierten Limit von rund 1,4 Millionen Euro. Bis auf die Außenarbeiten seien alle Gewerke vergeben. Verteuerungen, Auflagen der Stadt, Kanalbau und zusätzliche zwei Zisternen zum Auffangen von Oberflächenwasser ließen aber noch eine Verteuerung erwarten. Nach dem offiziellen Teil des Richtfestes nutzen die Besucher die Begegnungsmöglichkeiten. „Voneinander lernen, miteinander arbeiten, füreinander leben“, unter diesem Motto beschreibt ein neu erstelltes Flugblatt die Betreuungsangebote und das pädagogische Konzept, mit dem Julia Doser mit ihrem Erzieherinnenteam in der Aasener Kindertagesstätte arbeiten.

Was der Kindergarten leistet

„Wir bieten den Familien ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot auf der Grundlage pädagogischer Qualität. Dies schließt Fürsorge, Schutz und Pflege der Kinder ein“, heißt es. Die Kindertagesstätte sei offen für alle Kinder, egal welcher Konfession, und versteht sich als eine familienergänzende Einrichtung. Zielsetzung und Förderung sind in dem Faltblatt exakt beschrieben. Entsprechend dem Orientierungsplan des Landes geht es um motorische Entwicklung, Sprache, im kognitiven Bereich Anregungen durch Spiele und entsprechendes Material, soziale und emotionale Entwicklung, Kreativität, musikalische Früherziehung und Erziehung zur Selbständigkeit.