von SK

Mit der Digitalisierung in der Industrie wandeln sich auch viele Arbeitsplätze und deren Anforderungen. Die Digitalisierung verwandele die Industrie in eine Industrie 4.0, heißt es in einer Pressemitteilung der gewerblichen Schule Donaueschingen. Diese will darauf mit der „Lernfabrik 4.0“ reagieren: eine Eigenkreation der Firma SBS Feintechnik aus Schonach, die Antriebe entwickelt, und der Gewerblichen Schulen Donaueschingen.

Auch Weiterbildungslehrgänge soll es geben

Die Digitalisierung verwandele die Arbeitswelt, und das müsse sich auch in der Aus- und Weiterbildung niederschlagen, damit die Beschäftigten sowie der Fachkräftenachwuchs am Puls der Zeit bleiben, schreibt die Schule weiter. In der neuen Lernfabrik 4.0 werden demnach die Schüler des Technischen Gymnasiums sowie die Auszubildenden und die Teilnehmenden an Weiterbildungslehrgängen für die digitale Produktion der Zukunft fit gemacht.

Wo immer es ging, seien bei der Entwicklung regionale Firmen beteiligt worden. Und auch die Schüler. „Dass das angedachte Konzept voll aufgegangen ist, zeigt die Tatsache, dass sich die Schüler des Technischen Gymnasiums mit der Programmierung der eingesetzten Roboter schon bei der Fertigstellung der Lernfabrik eingebracht haben“, erklärt der stellvertretende Schulleiter und Projektbetreuer Reiner Jäger laut Presse-Info.

Know-how für Firmen

„Es war toll zu sehen, welche Ideen die Schüler eigenständig entwickelt und wie diese auch funktioniert haben. Den Schülern Vertrauen schenken, ausprobieren lassen, ist der Schlüssel zum Erfolg, aber auch die Herausforderung für die Lehrer“, so Jäger. Den Schülern und Auszubildenden wird zukünftig die Möglichkeit geboten, während der Ausbildung Zusatzzertifikate „Industrie 4.0“ zu erwerben.

Die Gewerblichen Schulen hoffen, dass bald die Zeit kommt, in der die neue Lernfabrik öffentlich präsentiert werden und das Know-how allen interessierten Firmen und Institutionen gezeigt werden kann.

Informationen im Internet:

www.tg-donaueschingen.de