In der Fahrradwerkstatt im Hof der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Käferstraße herrscht reger Betrieb. Seitdem die Außentemperaturen wieder gestiegen sind, steige auch das Interesse an Fahrrädern merklich an, schreibt die Donaueschinger Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Die Werkstatt sei im Rahmen des hohen Flüchtlingszugangs im Jahr 2015 entstanden und erfreue sich seitdem großer Beliebtheit. Die Ehrenamtlichen der Werkstatt nehmen Fahrräder an, die gegen ein kleines Entgelt oder als Spende abgegeben werden. Die Räder werden im Anschluss auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft und falls nötig repariert, um sie dann an Bedürftige, zumeist Flüchtlingsfamilien, weitergeben zu können.

Bei einer Spendenaktion, initiiert von Sarah Werzinger, Integrationsbeauftragte der Stadt Donaueschingen, haben nun zahlreiche Bürger der Fahrradgarage knapp 50 Fahrräder kostenlos zur Verfügung gestellt. „Die Aktion war so erfolgreich, dass unsere Garage jetzt komplett mit Rädern gefüllt ist“, wird der Ehrenamtliche Friedrich Martensen in der Mitteilung zitiert.

Auch in Bräunlingen gab es eine erfolgreiche Hilfsaktion Die von dem Schwenninger Ewald Baumann geleitete Initiative „Fahrräder für Afrika“ hat nach einer erfolgreichen Sammlung im November in Bräunlingen über 200 Fahrräder und Ersatzteile nach Eritrea verschifft. Seit über 20 Jahren verschifft die Initiative Fahrräder nach Afrika, auch solche zum Ausschlachten. Zubehör, Rollstühle, Gehhilfen und Reparaturwerkzeuge sowie englisch- und französischsprachige Literatur werden ebenfalls angenommen. In den Ankunftsländern in Afrika finden vor allem die Fahrräder viele Verwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Landwirtschaft, dem Krankentransport oder für den Schulweg.

Auch Sarah Werzinger freut sich über die große Resonanz: „Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die ihr Rad für unsere Aktion gespendet haben.“ Die Fahrräder sollen nun einem Projekt zugute kommen, das Sarah Werzinger zusammen mit den Ehrenamtlichen durchführen wolle. Dabei sollen interkulturelle Radtouren für Geflüchtete und Einheimische angeboten werden. Sobald die Corona-Verordnungen es wieder zulassen, würden diese gemeinsamen Touren geplant.

Heimatkunde und interkultureller Austausch zugleich

„Unsere Gegend verfügt über ein großartiges Radwegenetz. Diese Ressourcen wollen wir uns zu Nutze machen und den Neuzugewanderten die schöne Umgebung und schützenswerte Natur zeigen“, so Sarah Werzinger. Bei den Touren soll es also zum einen die Möglichkeit geben, die neue Heimat zu erkunden, gleichzeitig wird aber auch Raum für einen niedrigschwelligen interkulturellen Austausch entstehen. Migranten, die noch nicht über ein eigenes Fahrrad verfügen, haben jetzt also die Möglichkeit, als Vorbereitung für die geplanten Radtouren, ein Rad zu erhalten.

Termine: Die Fahrradwerkstatt ist jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr im Hof der Käferstraße 43 geöffnet. An einem Fahrrad interessierte Bedürftige sind eingeladen, vorbei zu kommen.