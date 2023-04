Es ist dem Wolterdinger Eugen Murr zu verdanken, dass der Schaden überhaupt bemerkt wurde. Er wurde stutzig, als er trotz längerer Trockenheit auf dem befestigten Radweg ein nasses Teilstück entdeckte. Murr ging auf die Suche nach der Ursache.

Im Waldstück gegenüber dem Radweg entdeckte er aufgeweichten Boden und Wasserpfützen, aber auch blaue Tafeln, die besagen, dass dort eine Wasserleitung durch den Wald verläuft. Er hat diese Angelegenheit dann auch umgehend beim Wasserwerk gemeldet.

Bild: Simon, Guy

Dieses wurde tätig. Laut der Sprecherin der Stadtverwaltung, Beatrix Grüninger, sei die Quellleitung, die rund 100 Meter von der Straße entfernt verläuft, vom städtischen Eigenbetrieb Wasserwerk am 21. März abgeschiebert worden. Das heißt sie wurde mit einem Schieber geschlossen. In darauffolgenden Tagen sei die aufgetretene Wasseransammlung versiegt. „Das Wasserwerk geht davon aus, dass es sich bei dem Wasseraustritt um einen Leitungsschaden handelt“, so Grüninger.

Damit ist der Leitungsschaden aber noch nicht behoben. Die Reparatur sei nicht so einfach zu bewerkstelligen. Aber es gibt schon einen Zeitplan. Die genaue Ortung und Reparatur des Defektes sei für Mai vorgesehen. Aufgrund von Topographie und Bewaldung und dem Umstand, , dass es sich um keine Druckleitung handle, werde es nicht einfach und sehr zeitaufwendig. Die Leitung sei jetzt außer Betrieb gesetzt und werde auch derzeit glücklicherweise nicht zwingend benötigt.

Für Versorgungssicherheit nicht relevant

„Da es sich bei der dort verlaufenden Leitung nicht um eine Trinkwasserleitung, sondern um eine Rohwasserleitung handelt, die unaufbereitetes Quellwasser führt, ist der Leitungsdefekt für die Versorgungssicherheit und Hygiene nicht relevant“, erklärt die Stadtsprecherin weiter. Ein Defekt dieser Quellleitung habe daher beim Wasserwerk auch nicht die gleiche Priorität wie ein Defekt an einer Trinkwasserleitung.

Die Wasseransammlung auf dem Teilstück des Radweges, der von Wolterdingen nach Hubertshofen führt, ist abgetrocknet. | Bild: Anita Reichart

Über die Ursache, wie es zu diesem Schaden kam, könne man erst dann Genaueres sagen, wenn die schadhafte Stelle freigelegt wurde. Der wahrscheinliche Grund sei ein Korrosionsschaden an der Leitung oder eine defekte Muffe.

Leitungsnetz ist 300 Kilometer lang

Dabei komme es im Leitungsnetz immer mal wieder zu Schäden. Das sei nicht verwunderlich. „Das städtische Wasserwerk verfügt über ein Leitungsnetz von über 200 Kilometer Hauptleitungen und 100 Kilometer Hausanschlussleitungen. Das Leitungsnetz ist insgesamt in einem guten Zustand“, sagt Grüninger. Und wenn es zu Defekten komme, mache das wenig Unterschied, ob es sich um eine Trinkwasser-Druckleitung oder eine meist drucklose Rohwasserleitung handelt.