In Donaueschingen hat sich die Zahl der Corona-Infizierten um zwei auf 53 erhöht. Gegenüber dem Vortrag meldete das Gesundheitsamt am Mittwochvormittag aber auch eine weitere genesene Person. 34 Menschen haben das Virus überwunden. In Hüfingen sind jetzt 27 Menschen infiziert (Vortag 26), 23 sind wieder gesund (Vortag 21). Keine Veränderungen in Bräunlingen. Von den elf infizierten Personen sind neun wieder gesund.