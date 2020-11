Gibt es in Donaueschingen eine Autoposer-Szene oder nicht? Diese Frage werfen Schilderungen eines Anwohners der Karlstraße auf (wir berichteten), der sich bereits seit längerer Zeit über zu schnellen und zu lauten Verkehr aufregt:

Donaueschingen Karlstaßen-Anwohner ärgert sich über zu schnellen und zu lauten Verkehr und spricht von „typischen, völlig ungenierten Lärmorgien" mitten in der Innenstadt

Mitten im Stadtgebiet und quasi direkt vor seiner Haustüre sollen sich „völlig ungenierte Lärmorgien“ abspielen, die „offensichtlich ohne jede Kontrolle oder Sanktionierung bleiben“. Besonders auffällig und störend sei das Problem im Sommer sowie an den Wochenenden.

Dementi von der Verwaltung wirft die Frage auf: Gibt es in der Tat kein Problem in der Karlstraße oder haben Anwohner und Händler bislang nur nicht davon berichtet?

Auf SÜDKURIER-Nachfrage dementierte die Polizei, dass es in Donaueschingen eine Poser-Szene gebe. Doch was sagt die Verwaltung? „Der Stadt liegen keine Beschwerden seitens der Anwohner und Gewerbetreibenden vor. Die Situation in der Karlstraße ist nach Auffassung des Ordnungsamtes nicht problematischer als in anderen Straßen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen“, teilt Sprecherin Beatrix Grüninger mit.

Die Karlstraße liegt im Stadtgebiet von Donaueschingen. | Bild: Singler, Julian

Die Einhaltung der in der Karlstraße geltenden Tempo-20-Zone werde überprüft. Aber, so Grüninger weiter: „Leider gibt es immer wieder Kraftfahrer, die sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten. Und natürlich werden Geschwindigkeitsüberschreitungen in solchen Fällen von der Stadt nicht toleriert.“ Deshalb finden ihr zufolge auch in der Karlstraße – wie andernorts – regelmäßig Kontrollen an verschiedenen Standorten statt. „Diese bestätigen, dass die Karlstraße keine negative Ausnahme gegenüber anderen vergleichbaren Straßen im Stadtgebiet darstellt.“

Der Verkehrsbehörde stehe nur eine beschränkte Zahl von mobilen Smiley-Anzeigen zur Verfügung. Aus diesem Grunde erfolge der Einsatz dieser Messgeräte „schwerpunktmäßig in Brennpunktbereichen, also vor Kindergärten, Schulen und Altenheimen“.

Darüber hinaus sagt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger: „Das Ordnungsamt steht im regelmäßigen Austausch mit der Polizei. Die Stadt führte auch einen intensiven Austausch mit der Polizei hinsichtlich des Vorhandenseins einer Poser-Szene. Man war sich dabei einig, dass es in Donaueschingen keine Autoposer-Szene gibt.“