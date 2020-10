Unterschiedlicher hätten die beiden Abende wohl kaum laufen können. War der Juli-Abend noch geprägt von einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Donaueschinger Niko Reith und dem Spaichinger Marcel Aulila, an dem 168 stimmberechtigte Mitglieder teilnahmen, gab es nun einen Bewerber und 30 Stimmberechtigte. Für Reith war es aber dann durchaus eine respektable Mitgliederzahl: „Das ist eine Wertschätzung dem Zweitkandidaten gegenüber.“

Gewählt wurde Michael Steiger: wohnhaft in Marbach, Kreisrat im Schwarzwald-Baar-Kreis, Vorsitzender der Dehoga im gleichen Kreis, Vertreter des Landkreises Tuttlingen Mitglied der IHK-Vollversammlung und Leiter des Tourismus-Ausschusses der IHK. Seit 30 Jahren ist Steiger in der Gastronomie tätig und führt die drei Irish Pub in Villingen, Schwenningen und Tuttlingen, wo insgesamt 100 Mitarbeiter beschäftigt sind. Letzteres sollen den Bezug zum Wahlkreis Donaueschingen-Tuttlingen knüpfen. Denn der Zuschnitt des Wahlkreises ist auch mit einem sensiblen Gleichgewicht verbunden.

Steiger: „In der Krise liegt auch eine Chance.“

„Ich habe mich immer für die Politik interessiert“, sagt Steiger. Anfangs sei es aber nur Teil seines privaten Lebens gewesen, dann aber immer mehr auch zum Mittelpunkt seines Arbeitslebens geworden. Denn: „Wir brauchen eine Stimme“, sagt der Zweitkandidat. Dabei ginge es nicht nur um die Gastronomie, sondern auch um die Einzelhändler und die Selbstständigen. Im Tourismus sieht Steiger eine Chance für die Gastronomie. „Wenn die Geschäftskunden wegbrechen, können auch die Ferientouristen das auffangen, denn in der Krise liegt auch eine Chance.“

„Wir müssen auch wieder in die Regierungsverantwortung, um unsere Themen auch umsetzen zu können.“ Niko Reith

Für Reith war die Nominierung seines Ersatzkandidaten der Startschuss in den Wahlkampf. Wichtigstes Thema sei die Bildungspolitik, gefolgt vom Mittelstand und dem Handwerk. Mit Steiger habe man nun auch einen Experten im Bereich des Tourismus und der Gastronomie. Während das liberale Urgestein Ernst Pfister hofft, dass die FPD in der nächsten Legislaturperiode „wieder mit einer eigenen Stimme“ in Stuttgart vertreten sein wird, spannt Reith den Bogen schon weiter: „Wir müssen auch wieder in die Regierungsverantwortung, um unsere Themen auch umsetzen zu können.“