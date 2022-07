Einer Frau den Geldbeutel gestohlen haben Unbekannte am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Hagelrainstraße. Die Diebe klauten einer 53-Jährigen aus ihrer unbeaufsichtigt gelassenen Handtasche die Geldbörse, in der sich auch eine EC-Karte befand.

Diebe erbeuten auch PIN

Da die Frau auch die dazugehörige PIN-Nummer im Geldbeutel verwahrte, konnten die Täter kurz nach dem Diebstahl von einem Bankautomaten 2.000 Euro vom Konto der Frau abheben.

Die Polizei warnt vor immer wieder vor Taschendieben und rät, niemals Bankkarte und PIN zusammen aufzubewahren. Weitere Tipps und Tricks der Polizei zu diesem Thema findet man im Internet unter www.polizei-beratung.de.