Drei Fahrzeuge waren am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an einem Auffahrunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße beteiligt. Nachdem eine 64-jährige Peugeot-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, bremste ein ihr folgender 68-Jähriger in einem VW Golf ebenfalls ab und kam hinter dem Peugeot zum Stehen. Eine 20-jährige Mini-Fahrerin erkannte die beiden vor ihr haltenden Autos zu spät, prallte auf den VW und schob diesen noch auf den Peugeot. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden in einer Mitteilung auf insgesamt rund 11.000 Euro. Ein Abschleppwagen lud den Mini auf.