Die Energiepreisbremse soll die deutschen Bürger entlasten. Umsetzen müssen sie allerdings die Energiedienste. Wie die Energiedienst AG jetzt in einer Mitteilung schreibt, arbeite das Unternehmen mit Hochdruck daran, die Energiepreisbremse für Strom und Gast umzusetzen. Die Komplexität dieser Aufgabe stelle das Unternehmen aber vor Herausforderungen. Deshalb benötige der Energiedienst mehr Zeit. Der gesetzliche Stichtag ist eigentlich der bereits in der Vergangenheit liegende 1. März. Wie das Unternehmen weiter schreibt, sollen aber, trotz der Verzögerung, alle betroffenen Kunden die ihnen zustehenden Entlastungen unabhängig davon rückwirkend zum 1. Januar in voller Höhe erhalten. Aber wann?

Von Unternehmensseite heißt es: „Wir werden die gesetzliche Vorgabe bis zum 1. April umsetzen“, so Vertriebsleiterin Sarah Born. Und weiter: „Ein entsprechendes Informationsschreiben werden wir bis spätestens Ende März versenden. Kundinnen und Kunden müssen nichts tun.“ Dies alles sei allerdings eine Mammutaufgabe, denn: „Sowohl der Entlastungsbetrag als auch der neue monatliche Abschlagsbetrag ab April wird für alle betroffenen Kundinnen und Kunden individuell anhand des prognostizierten Jahresverbrauchs berechnet. Dazu muss unsere Abrechnungssoftware komplett umprogrammiert werden.“ Hinzu komme, dass Energiedienst einen weiteren Gesetzentwurf zu berücksichtigen habe, der die Komplexität weiter steigern werde.

Sarah Born dämpft allerdings die teils hohen Erwartungen, die ihr Team vermehrt von Kundenseite mitbekomme. Bei Stromverträgen greife die Energiepreisbremse oft nur in kleinem Rahmen und somit nur mit geringen Beträgen. Grund dafür sei, dass die Preise von Energiedienst mehrheitlich nahe den Grenzbeträgen lägen. Viele NaturEnergie-Kunden seien überhaupt nicht von der Energiepreisbremse betroffen, da deren Preise bereits unter 40 Cent pro Kilowattstunde lägen. Bei Gasverträgen greife die Energiepreisbremse in größerem Rahmen.

Informationen zur Energiepreisbremse unter: www.naturenergie.de/strompreisbremse. Für Fragen zur Energiepreisbremse wurde folgende Infohotline eingerichtet: 07623 921205.