Rund zwei Dutzend Geschäfte laden am Donnerstag, 7. September, zur Kulinarischen Einkaufsnacht ein. Wie das City-Management mitteilte, werden die Karlstraße und die Max-Egon-Straße ab 18 Uhr zur Flaniermeile. Bei der Kulinarischen Einkaufsnacht finden Partner aus Gastronomie und Einzelhandel zusammen.

Sie sind die Partner bei der Kulinarischen Einkaufsnacht

1. Thedy mit dem Hirschen Mundelfingen

2. Optik Nosch mit Galerie Trossingen Tapas

3. Schmoll-Maßnahme mit Restaurant Grüner Baum. Um 19 und 20 Uhr Modenschau auf dem Catwalk

4. Kunstwerk mit Wencker Weine

5. Osiander mit Karl‘s Deli

6. Vodafone mit dem Kranz Behla. Live Musik

7. Optik Milbradt mit Metzgerei Martin, Cocktails. Live Musik mit Robert & Sarah

8. Högermann & Kox mit Punto Verde

9. Baur Bilder + Rahmenmanufaktur mit Veysi‘s Taparia. Sebastian Schnitzer Piano live

10. Galerie Hucke mit Gasthaus Schützen

11. Juwelier Kanstinger mit Al Dente Pastabar und Live Cooking

12. Parfümerie Butta mit Vivaldi

13. Weltladen mit Mehrgenerationenhaus/Metzgerei Lehmann, Musik von AcoustiX²

14. Landschöpfle mit Baaremer Tapas und dem Trio Agrikultur Live

15. More & More mit dem Öschberghof

16. Modehaus Banholzer mit Leckereien, 19h und 20h: Modenschau auf dem Catwalk

17. Hosenshop mit Die Burg Aasen

18. Esprit schenkt Secco aus

19. Orthopädietechnik Piro hat zünftige Schmankerl

20. Optik Meyer mit Soupp Culture

21. Souvenirladen an den Arkaden mit Kaffeehaus Hengstler

22. Jägerbau mit Mostpresse, Natursaft

23. D&P Parfüme mit Orientalischen Leckereien

24. DRK mit dem Eventkeller. 19h und 20h: Nachhaltige Modenschau

Most wird mitten in der Stadt gepresst

Neben Einkaufen und Schlemmen auch Modenschauen um 19 und 20 Uhr auf der Karlstraße an. DJ Mika legt parallel dazu auf.

Neben Gesprächen und Gaumenfreuden in den Geschäften sorgt das Mostpressen auf dem Platz am Hanselbrunnen für Einblicke in die Landwirtschaft. Auch Livemusik bereichert den Abend. Sebastian Schnitzer sitzt am Piano, das Trio Agrikultur spielt ebenso auf wie Robert & Sarah oder die Band AcoustiX².

Auf der Straße und in den Läden wird der italienische Sänger Daniele Mincone unterwegs sein.