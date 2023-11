„Die Kunst ist die höchste Form von Hoffnung.“ Gemäß diesem Zitat von Gerhard Richter blickt die Künstlergilde Donaueschingen positiv in die Zukunft. Für Kunstvereine, insbesondere kleinere Produzentenvereine mit einer überschaubaren Mitgliederzahl, sind die heutigen Zeiten nicht einfach. Dies bekam auch die Künstlergilde Donaueschingen, die ihren Anfang 1970 nahm, zu spüren und stand vor der Wahl, aufzugeben oder um neue Präsenz, frischen Wind und innovative Potenziale zu kämpfen. Der Vorstand um den Vorsitzenden Charly Walter entschied sich dafür, den Widrigkeiten die Stirn zu bieten, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Basierend auf den ursprünglichen, grundlegenden Werten der Gilde, die sich schon vor mehr als 50 Jahren durch das Streben nach Gemeinsamkeit auszeichneten, nach kulturellem und sozialem Engagement sowie nach dem Austausch unterschiedlichster Kunstschaffender – von autodidaktisch tätigen bis hin zu akademisch ausgebildeten –, schuf der Donaueschinger Kunstverein nun unter der Federführung von Chris Leithaeuser und Ariane Faller ein neues Ausstellungskonzept, das diesen Neustart repräsentieren soll.

Die Ausstellung „Kügi Reloaded“ präsentiert von 1. bis 10. Dezember neue Werke der eigenen Mitglieder und stellt diesen Arbeiten von 25 Gästen zur Seite, die durch ihre Mitwirkung ihre Solidarität mit der Künstlergilde ausdrücken. Neben renommierten Künstlern wie Emil Kiess liest man auch zahlreiche Namen von regional, überregional und teils international präsenten Künstlern, wie Werner Branz, Panka Chirer-Geyer, Siegi Treuter, Velia Dietz, Detlef Fellrath und Carla Chlebarov auf der Gästeliste sowie die Urban-Art Künstler Torben Störmer, Steffen Schulz und Konstantin Viktor Müller bis hin zu jungen Talenten wie Juliana Barth, Schülerin der Kunstschule Donaueschingen.

„Wollen wir als Verein überleben und, mehr als das, weiter wachsen, müssen wir uns erneuern und uns selbst neu erfinden“, stellen die Ausstellungskuratoren Leithaeuser und Faller fest. „Wir müssen die Tradition wahren und uns zugleich der Gegenwart mit ihren Herausforderungen und Ansprüchen stellen. Mit unserem Konzept möchten wir einen Meilenstein setzen, um die Gilde als Plattform für Kunst zu sichern und zugleich zu modernisieren. Die zahlreichen renommierten aber auch teilweise noch sehr jungen Positionen, die wir sorgfältig ausgewählt und die unsere Einladung gerne angenommen haben, zeigen in der gemeinsamen Ausstellung mit den Künstlermitgliedern der Gilde die große Offenheit, die der Verein bereits bei seiner Gründung anstrebte.“

Auch die Ausstellungsarchitektur, die die Anliegen und Ausdrucksformen, Konfrontationen und Korrespondenzen zu einem Gesamtgefüge verbinden soll, wird erneuert. Der Furtwanger Künstler und Designer Martin Schwer, Neumitglied und erfahrener Museumsgestalter, unterstützt beim Erstellen der Ausstellungsszenographie. Dem Organisationsteam der Künstlergilde ist es gelungen, zahlreiche Sponsoren für die Veranstaltung zu gewinnen und zu begeistern. Auch über die kontinuierliche, langjährige Unterstützung durch die Stadt Donaueschingen freuen sich die Gilde-Mitglieder besonders – zeige dies doch, welch hoher Stellenwert der Bildenden Kunst in Donaueschingen beigemessen wird.

Eröffnet wird die ambitionierte Schau am Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr im Bartoksaal der Donauhallen. Es sprechen Bürgermeister Severin Graf, Charly Walter und Ariane Faller. Für Musik sorgt das Duo Remain a Mystery mit Gitarre, Gesang und Hand Pan.

Ausstellungsdaten: „Kügi Reloaded“ von 1. bis 10. Dezember im Bartoksaal der Donauhallen. Geöffnet samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr, montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr. Vernissage am Freitag, 1. Dezember, 19.30 Uhr. Matinée am Sonntag, 3. Dezember, Performances von Ulrich Zandona und der Band „Uldima“ um 11 und 15 Uhr, Künstlergespräche ab 15.15 Uhr. Finissage am Sonntag, 10. Dezember, mit Künstlergesprächen ab 15 Uhr.