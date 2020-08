von Roger Müller

Die Corona-Pandemie beherrscht das Geschehen in der Gesellschaft und rückte mitunter andere existenzielle – wie gesundheitliche – Probleme in den Hintergrund. So die der zweijährigen Milana, ein schwerstbehindertes Kind aus Ulm/Ehingen, das dringend auf Hilfe angewiesen ist.

Schon bei der Geburt erlebte Milena viele Schicksalsmomente. Unter anderem musste sie reanimiert werden und leidet nun unter motorischen Schäden sowie geistigen Entwicklungsstörungen. Ohne eine angepasste Behandlung wird Milana nie laufen können. Diese Behandlung wird vom Kinderzentrum in München angeboten. Dem als austherapiert geltenden Mädchen kann wegen seiner Behinderung nur mit weiteren teuren Therapieansätzen geholfen werden, für die allerdings Zuzahlungen notwendig sind.

Die Bilder werden am 22. August versteigert Am Samstag, 22. August, werden ab 11.30 Uhr die Fotografien im Restaurant „Zum Musikhaus“ in der Max-Egon-Straße 25 versteigert. Fotograf Waldemar Boczek und Model Alina Mayer sind zugegen.

Da diese von den Eltern alleine nicht zu stemmen sind, wollen der Fotograf Waldemar Boczek, Pascale Marquardt vom Musikhaus und der Musikalienhändler Wolfgang Kanitz die kleine Milana unterstützen. Sie hatten die Idee, Corona, Gastronomie, Musik und bildende Kunst in Einklang zu bringen. In nur einem Tag entstanden im und um das Restaurant 15 Fotografien. „Die Fotos spielen natürlich auf Mund-Nasen-Schutz, leere Gastronomieräume und das Problem der Unmöglichkeit der Berufsausübung von Künstlern an“, so der Fotograf Waldemar Boczek.

Erlös soll vollständig an die Milenas Familie gehen

Mit gerade einmal vier Personen ist die Bilderstrecke entstanden, alle arbeiten kostenfrei an dem Projekt. „Alle Einnahmen, die wir aus dem Verkaufserlös der Bilder und der vielleicht ein oder anderen Spende generieren, sollen eins zu eins der Familie von Milena zu Gute kommen“, so Boczek weiter. Auch Stadtoberhaupt Erik Pauly kam zum Pressetermin. „Wenn auf Donaueschinger Boden gute Taten vollbracht werden, dann unterstützen wir natürlich wo es geht“, so Pauly.