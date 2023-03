Die Arbeiten in der Hindemithstraße haben am 1. März begonnen, gestern war Spatenstich für das Projekt. Oberbürgermeister Erik Pauly und der Leiter des Tiefbauamtes Dirk Monien konnten den Technischen Projektleiter des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald Baar, Heiko Zorn, Georg Vetter von der Baufirma Vetter und Jens Kaiser und Gerhard Radüchel vom Planungsbüro MRK Media AG begrüßen, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung.

OB Pauly habe in seiner Ansprache betont, wie wichtig die Anschlüsse der Schulen und Kliniken an eine schnelle und stabile Internetversorgung sind. Durch den Aufbau des Höchstgeschwindigkeitsnetzes könnten neben dem Schwarzwald-Baar-Klinikum, der Realschule und den Gewerblichen Schulen auch gewerbliche und private Grundstücke, die auf den Verbindungstrassen liegen, angeschlossen werden. Die Anschlussquote sei für ein Gebiet in der Kernstadt sehr erfreulich, so Pauly.

Weiter heißt es in der Mitteilung: Für den Anschluss der Schulen und Kliniken in der Kernstadt wurde vom 5. Juli 2019 bis 3. September 2019 eine Markterkundung durchgeführt. Diese habe ergeben, dass eine Unterversorgung des Ortes vorliegt und kein privater Telekommunikationsanbieter in den kommenden drei Jahren einen Ausbau plant. Somit seien alle Voraussetzung für einen Förderantrag „Sonderaufruf Schulen und Krankenhäuser“ beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr erfüllt gewesen. Wie viel das Projekt kostet, sei noch nicht klar. Das werde anhand der tatsächlichen Baukosten berechnet.

Es seien 112 Eigentümer vom Zweckverband angeschrieben worden. Davon hätten sich 70 für einen Glasfaser-Hausanschluss entschieden. In der Kernstadt Donaueschingen sowie in mehreren Ortsteilen konnte bereits der Anschluss an das kommunale Glasfasernetz umgesetzt werden, so die Mitteilung. Hier sei mit Unterstützung durch Fördergelder des Landes das Basis-Netz, das alle Kommunen des Landkreises miteinander verbindet, hergestellt sowie im Zuge der Bundesförderung Maßnahmen umgesetzt worden.