von Anita Reichart

Emsiges Treiben herrscht in der Landjugend Ortsgruppe Wolterdingen. Schon seit Monaten baut sie erstmals einen Erntewagen für den großen Umzug beim Kreiserntedankfest, das Anfang Oktober in Bräunlingen stattfindet.

Doch was bewegt die jungen Leute sich für einen Tag, diese immense Arbeit aufzuhalsen?

„Wer einmal einen Erntedankfest -Umzug, mit den tausenden von Zuschauern am Straßenrand, mitgelaufen ist, weiß dass es die Mühe wert ist“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Müller und verantwortlich für den Wagenbau. Er fügt hinzu: „Es ist der Höhepunkt vom Landjugendjahr und deshalb für alle das absolute Highlight.“

Die Wolterdinger Landjugend gibt es jetzt fünf Jahre. Coronabedingt fanden in dieser Zeit nur zwei Erntedankfeste statt. „In diesem Jahr ist es in der Tat auch so, dass die meisten Gruppen einen Wagen bauen, und somit werden beim Festumzug so viele Erntedankwagen wie noch nie zu bestaunen sein.“

Das komplette Festprogramm Freitag, 30. September ab 19 Uhr: Fassanstich mit dem Fidläspalt-Echo

ab 21.30 Uhr: Bayrischer Abend mit den Almrocker Samstag, 1. Oktober ab 20.30 Uhr: Brasstastisch

ab 22.30 Uhr: Brotäne Herdepfl Sonntag, 2. Oktober 9 Uhr: Festgottesdienst

11 Uhr: Frühschoppen mit der Stadtkapelle Bräunlingen

14 Uhr: Großer Festumzug

14 Uhr: Musikkapelle Wolterdingen

gegen 17 Uhr: Blaska Montag, 3. Oktober ab 11 Uhr: musikalische Unterhaltung im Festzelt

ab 11 Uhr: Familientag mit Bauernmarkt und landwirtschaftlicher Ausstellung

ab 18 Uhr: Vesper mit dem Mühlbach Quintett

Doch der Aufwand, bis der Wagen vollendet ist, wäre in Arbeitsstunden aufgerechnet nicht bezahlbar. Das größte Hindernis für den Wagenbau sei es gewesen, einen geeigneten Unterschlupf zu finden und über genügend finanzielle Ressourcen zu verfügen.

„Nach Gesprächen mit dem örtlichen Landwirt Benedikt Schrenk, haben wir dessen Scheune in der Ortsmitte zur Verfügung gestellt bekommen, denn ohne diese Unterstützung wäre das Projekt auch gleich wieder gestorben“, sagt Müller. Auch einen passenden Wagen mit guter Substanz, der die Finanzen nicht sprengt, habe die Landjugend nach kurzer Suche gefunden.

Im Juni konnte dann mit der Planung für den Unterbau begonnen werden. „Zum Glück haben wir unter den an die 40 Mitglieder, auch handwerklich sehr Begabte, die ihr ganzes Können unter Beweis stellten“, sagt Müller.

Seit Juli, nach der Bekanntgabe des diesjährigen Themas „Landleben Lieben – die Wertschätzung unserer Heimat“ hat die Wolterdinger Landjugend mit dem Wagen-und Schilderbau begonnen. Für die Seitenverkleidung des Wagens wurden jede Menge Getreideähren benötigt.

Unzählige Getreidehalme gehen auch durch die Hände von Andreas Müller, denn damit es schöner aussieht, werden die einzelnen Stängel geputzt, bevor sie weiter verarbeitet werden. | Bild: Anita Reichart

An mehreren Abenden mussten die Mitglieder Ähre für Ähre in die Hand nehmen, und der Stängel geputzt (geschält) werden, bevor sie dann filigran an die Seitenverkleidung angebracht wurden.

Michelle Kugel (von links), Ramona Köhler, Larissa Köhler und Celina Hummel verbringen momentan viel Freizeit mit en Vorbereitungen für den Erntedankumzug. | Bild: Anita Reichart

Parallel baute die Landjugend am Motiv für den Wagen und den Schildern. Kleben und streuen, Korn für Korn. Samen für Samen. Motivschilder, die erst mit Beamer auf Holzbretter übertragen werden. Hierbei dürfen ausschließlich Naturmaterialien verwendet werden. Und diese filigrane Arbeit unterliegt den weiblichen Mitgliedern das Landjugend.

Korn für Korn entsteht ein Bild: Hier werden Sommerwickensamen das vorgeleimte Motivschild. | Bild: Anita Reichart

Und macht die Arbeit Spaß? „Die mühevolle Kleinarbeit nicht immer“, sagt Andreas Müller und fügt hinzu: „Allerdings der rege Austausch in der Gruppe umso mehr. Ebenfalls die Vorfreude aufs Erntedankfest spornt immer wieder an. Hier ist auch schön, wie gut die jungen Mitglieder mitziehen.“.

Die Wolterdinger Landjugend ist motiviert, einen möglichst guten Beitrag entstehen zu lassen. Doch in die Karten schauen lassen sie sich nicht im Vorfeld, denn dies bleibt ein gut gehütetes Geheimnis bis zum Umzugstag.