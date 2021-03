von SK

Die Stadt Donaueschingen bietet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen-Roten-Kreuz ab sofort immer freitags von 14 bis 19 Uhr und montags von 9 bis 12 Uhr im DRK-Schnelltestzentrum in der Schulstraße 5 (ehemalige Postfiliale) für Donaueschinger Bürger kostenlose Corona-Schnelltests an. Darüber informierte die Stadt in einer Pressemitteilung.

Umsetzung des Beschlusses

Mit der Ausweitung des bestehenden Testangebots wird der Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder umgesetzt, nachdem jeder Bürger die Möglichkeit erhalten soll, wöchentlich einen kostenlosen Schnelltest durchzuführen.

Stadt und DRK

„Auch wenn die Abwicklung der Kostenübernahme durch Bund und Land noch nicht gänzlich geklärt ist, war es uns wichtig, den Donaueschingern schnellstmöglich eine kostenlose Testung anzubieten und hinsichtlich der Kosten erst einmal in Vorleistung zu treten“, sagt Oberbürgermeister Erik Pauly. Das Deutsche-Rote-Kreuz wird das Personal und die Räumlichkeiten stellen und die Stadt die Kosten für die Testung vorstrecken.

Anmeldung notwendig

Die Tests werden nur nach vorheriger Anmeldung durchgeführt. Eine Terminvereinbarung ist wieder über die Homepage der Stadt Donaueschingen (www.donaueschingen.de) oder telefonisch unter 0771 – 857 244 (täglich von 9 bis 12 Uhr) möglich.

Nur symptomfrei

Das Testergebnis liegt innerhalb von etwa 15 Minuten vor. Getestet werden nur symptomfreie Personen. Typische Symptome sind: Husten, Fieber oder Geruchs- und Geschmacksstörungen. Bei den Tests handelt es sich um vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassene Antigentests, die von speziell geschultem Personal des DRK vorgenommen werden.