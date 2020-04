Deutliche Wachstumsziffern birgt der Geschäftsbericht 2019 der Sick AG. Das Umsatzplus von sieben Prozent auf 1,75 Milliarden Euro liege deutlich über der Entwicklung der Sensorikbranche, teilt das Unternehmen mit. Wo in vielen Industrien ein tiefgreifender Strukturwandel anstehe un die Dynamik der Digitalisierung zunehme, halte Sick an hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung fest, sagt Vorstandsvorsitzender Robert Bauer.

Investitionen verringert

Bei der Donaueschinger Tochter Sick Stegmann hieß das für 2019 in Zahlen ein Rückgang der Investitionen von 6,7 auf 3,8 Millionen Euro. Dahinter steht laut Bernd Cordes, Senior Vice President bei Sick Stegmann ein 2018 getätigter Schwerpunkt in der spanenden Fertigung. Zur Modernisierung sowie zur Kapazitätserweiterung wurde 2018 hier in neue Maschinen investiert. Darüber hinaus gab es Aufwendungen für Betriebsmittel zur Montage neuer Produkte. Nicht jedes Jahr würden Investitionen in diesem Maße getätigt.

Bei Sick Stegmann entstehen Sensoren, die Industrie 4.0 in Bewegung bringen. Fahrerlose Transportsysteme oder Roboteranwendungen benötigen Drehgeber. Sick liefert die erforderlichen Datenschnittstellen.

Erweitert hat die Donaueschinger Tochter das Angebot, an Sensoren für hydraulische Antriebe. Damit soll 2020 die Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen verstärkt werden. Unter den weltweit 10.204 Mitarbeitern des Unternehmens mit Stammsitz in Waldkirch verdienten Ende 2019 449 (2018: 453) ihr Geld bei Sick Stegmann.

Solide Finanzlage

In der AG schuf Profitabilität eine stabile Basis für unruhige Zeiten: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erhöhte sich im Geschäftsjahr 2019 von 117,5 Millionen auf 132,9 Millionen Euro. Das Umsatzwachstum fand im Auslandsgeschäft statt. Trotz eines erfreulichen Auftragseingangs im ersten Quartal beobachtet das Unternehmen die Ausbreitung des Coronavirus und die Shutdowns in vielen Ländern mit großer Sorge. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien noch nicht abschätzbar. Mit solider Finanzlage sei der Konzern aussichtsreich positioniert, um diese herausfordernde Phase zu bewältigen.